Découvrir la Hesbaye, autrement !

Notre aventure commence à Heers chez ROUTE 38, dans une ferme restaurée : 15 superbes Citroën 2 CV de couleurs différentes, toutes prénommées, attendent leurs conducteurs, cette société était initialement un bureau d’évènements et de Team Building, la crise Covid a modifié son activité vers le tourisme d’un jour.

La plus belle saison pour effectuer la randonnée reste la période de floraison des fruitiers, car en Hesbaye il n’y a que cela, partout, de tous les côtés : pommiers, poiriers, framboisiers bien exposés et surtout parfaitement protégés. 4 routes sont programmées sur un téléphone-GPS : Panorama, Familiale, Culturelle ou Régionale pour découvrir une église et un château.

La mystique et déroutante église transparente de Looz ©Caroline Vanbossel

L’église transparente de Looz

Mystique et déroutante, l’église métallique et transparente de Looz est un trésor d’imagination reprenant la silhouette de l’église paroissiale du village. Composé de 30 tonnes d’acier et de 2 000 colonnes construites sur une base en béton, ce bâtiment se découvre comme un mirage qui apparaît et disparaît au gré des mouvements de chacun. Le jeu de lignes joue sur les abstractions qui modifient la perception et permettent de déformer la structure métallique qui semble parfois flotter dans les airs. Le bâtiment, qui n’a d’une église que le nom et le dessin, n’a pas de fonction définie, si ce n’est de proposer une expérience visuelle déroutante.

Le château d’Ordingen

Ce spectaculaire château, construit autour du XIIe siècle a servi de poste de garde à la frontière du comté Loon pendant de nombreuses années. En l’absence d’un descendant de la famille Ordingen, il a connu ensuite de nombreux propriétaires.

L’architecte Paul Saintenoy a été engagé en 1903 pour transformer la demeure de style renaissance mosane en un temple de la néo-renaissance flamande.

Son actuel propriétaire, Richard Sleurs, a réussi à rendre à cette demeure chargée d’histoire chevaleresque un aspect très glorieux. Il a acquis le terrain pour restaurer la propriété et la transformer en un hôtel de 22 chambres avec restaurant de luxe, favorisant ainsi le tourisme de la région.

Pause 2CV devant cet impressionnant château d'Ordingen ©Caroline Vanbossel

Ces merveilles sont à découvrir en 2 CV de façon très agréable, les tarifs sont de 205 € pour une journée complète, 360 € pour tout un week-end, ou 1 100 € pour toute une semaine. Pour de plus amples informations : www.route38.be