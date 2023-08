Les 55 ans de Mabel d’Orange-Nassau et les 10 ans du décès de son époux le prince Friso

Elle fonde Conseil d’action européen pour la paix dans les Balkans. Elle intègre ensuite le bureau bruxellois de l’“Open Society Institute” du milliardaire George Soros. C’est là que le carnet d’adresses de Mabel Wisse Smit va s’étoffer aussi bien au niveau politique que diplomatique. Jusqu’en 1999, elle est aussi active dans l’organisation “War Child Holland” pour la défense des enfants en zones de guerre.

C’est lors de ses activités professionnelles dans la capitale belge qu’elle fait la connaissance du prince Friso des Pays-Bas, deuxième fils de la reine Beatrix, qui travaille à Londres. Mabel ne tarde pas à être présentée à la famille royale. Aux funérailles du prince Claus, père du prince Friso, en octobre 2002, elle est présente dans le cortège familial qui conduit le défunt dans la crypte de l’église de Delft.

Les fiançailles sont annoncées le 30 juin 2003. La reine Beatrix ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa future belle-fille, elle qui a toujours pris le parti des choix sentimentaux de ses fils comme pour Willem-Alexander avec Maxima malgré les critiques initiales sur le père de cette dernière, Secrétaire d’Etat dans le régime du dictateur argentin Videla. Pour conserver ses droits au trône, le prince Friso doit demander l’autorisation du parlement. Mabel est soumise à une enquête par les services du Premier ministre Jan Peter Balkenende.

Avant de s’engager avec le prince Friso des Pays-Bas, Mabel a eu deux relations sentimentales polémiques avec Klaas Bruinsma, baron néerlandais de la drogue et avec Mohammed Sacirbey, homme politique bosniaque. Mabel contestera toujours avoir été “la petite amie” de Bruinsma (elle dit l’avoir fréquenté étudiante jusqu’à ce qu’elle apprenne la nature de ses activités), mais le Premier ministre ne l’entend pas de la même oreille. Il annonce le 10 octobre 2003 dans une lettre adressée au parlement que les détails sur la réelle relation avec Bruisnma – entre-temps décédé – sont inexacts et incomplets et que dès lors il ne présentera pas une motion pour approuver le mariage princier.

Le prince Friso prend alors la décision de renoncer de par ce mariage à ses droits dynastiques pour lui et sa descendance. Le mariage en demi-teinte est célébré à Delft. Friso et Mabel deviennent prince et princesse d’Orange-Nassau. La mariée fait sensation avec une création originale avec de nombreux nœuds des stylistes néerlandais Viktor & Rolf.

Le couple s’installe à Londres où naissent leurs deux filles Emma dite Luana en 2005 et Joanna dite Zaria en 2006. Friso et Mabel ne participent qu’aux grands événements de la Cour et aux mariages au sein du Gotha.

En 2008, la princesse devient la présidente de l’ONG “The Elders”, créée par Nelson Mandela et regroupant d’anciens Prix Nobel de la Paix et chefs d’Etat dans le but de promouvoir la paix dans le monde. L’ONG fut particulièrement active dans une tentative de résolution du conflit chypriote.

Comme chaque hiver, la famille royale néerlandaise passe une semaine de ski dans la station de Lech en Autriche où elle a ses habitudes depuis toujours. L’occasion pour la reine Beatrix de réunir auprès d’elle ses trois fils et ses petits-enfants. Le 17 février 2012, le prince Friso part skier en hors-piste lorsqu’il est emporté par une avalanche. Les secours mettront près d’une heure pour le réanimer. Il est transféré à l’hôpital d’Innsbruck. La famille va se relayer tous les jours à son chevet dans l’attente du diagnostic des médecins.

Dans un premier temps, c’est la princesse Mabel qui est le soutien de la reine Beatrix brisée par ce drame. Quelques jours plus tard, le verdict tombe : le prince plongé dans le coma peut se réveiller dans quelques mois, voire jamais mais il devrait conserver de très importantes séquelles cérébrales. La Cour annonce la terrible nouvelle. Entourée par la reine et ses beaux-frères Willem-Alexander et Constantijn, Mabel arrive à l’hôpital ravagée par le chagrin. Ces images sont un véritable crève-cœur.

Il est décidé de transférer le prince dans une clinique à Londres pour que son épouse et ses filles soient auprès de lui. C’est à ce moment que la reine Beatrix prend la décision d’abdiquer pour pouvoir se consacrer à son fils et à sa famille, et effectuer des séjours en Angleterre.

En novembre 2012, les médecins évoquent un état de conscience minimale du prince qui selon la princesse Mabel ouvre de temps en temps les yeux. Une personne va être très proche de Mabel pendant ces mois d’hospitalisation de Friso, c’est le Prix Nobel de la Paix Desmond Tutu. Il ne se passa pas un jour sans que l’archevêque sud-africain ne téléphone à Mabel.

En avril 2013, la reine Beatrix a abdiqué. Lors de la cérémonie d’intronisation du roi Willem-Alexander, Mabel est bien entendu présente. Elle porte une robe qui comporte l’un des nœuds de sa robe de mariée.

Au cours de l’été 2013, le prince Friso est transféré du Wellington Hospital de Londres au Palais Huis ten Bosch à La Haye. La Cour précise que sous surveillance médicale, il sera auprès des siens aux Pays-Bas. Le 11 août, veille des 45 ans de la princesse Mabel, le prince succombe en raison de complications dues à ses lésions. C’est à nouveau une terrible épreuve pour Mabel et ses deux filles mais aussi pour la famille royale qui est très unie. Le prince âgé de 44 ans est inhumé au cimetière de Baarn près de la résidence où Beatrix des Pays-Bas s’est retirée après son abdication. Le roi Harald de Norvège, parrain du défunt, a fait le déplacement.

La princesse va s’investir dans les causes qui lui sont si chères comme la lutte contre le mariage forcé des jeunes filles via différentes associations. En 2022, la princesse a reçu la prestigieuse récompense de Grande-Croix de l’Ordre de la Maison d’Orange. Chaque année, avec sa belle-mère Beatrix, elle décerne le prix d’ingénierie “Prince Friso”. Si la presse lui avait attribué une romance avec Arpad Buisson, un milliardaire suisse, ancien compagnon du top model Elle Mc Pherson, la princesse n’a jamais fait de commentaire sur sa vie privée et ne s’est jamais affichée publiquement avec un nouvel amour.

Fine diplomate, la princesse Mabel est aussi une femme d’affaires avisée. Ainsi, en 2021, le magazine “Forbes” classait la princesse en 50e position des personnes les plus riches du royaume des Pays-Bas avec une fortune estimée à 850 millions d’euros. Le prince Friso avait investi dans la société Ayden entrée ensuite en bourse. Mabel avait revendu une part des actions pour 46 millions d’euros mais en avait cependant gardé une autre part. Le prix des actions s’est envolé ces dernières années. Bien que vivant principalement à Londres, la princesse a fait construire une maison dans la région de Breukelerveen près d’Utrecht.