Les objets ont une histoire: porte-clés vivants !

Le porte-clés ne date pas d’hier Le Metropolitan Museum of Art de New York expose ainsi un porte-clés estimé à près de 2000 ans avant J.-C. Il provient d’une région de l’Égypte antique (Memphite) et avait été fabriqué avec un petit hérisson mort attaché à un bout de ficelle. Les premières clés existaient en effet déjà à l’époque, elles servaient notamment à fermer les portes des temples.

Ce porte-clés égyptien est considéré comme étant l’ancêtre de notre porte-clés moderne. Il était donc réalisé avec un animal. Une idée que des commerçants chinois reprirent à leur compte il y a à peine une dizaine d’années. À la différence que l’animal qui sert à réaliser ce porte-clés est, lui, bien vivant ! Un véritable scandale qui a fait réagir les défenseurs de la cause animale horrifiés, à juste titre, par cette pratique.

Ces porte-clés sont constitués de petites poches d’eau suroxygénée et saturée de nutriments dans lesquelles évoluent des petites tortues, des lézards, des poissons et même des serpents. Jusqu’au moment où, quelques jours plus tard, ils meurent asphyxiés au terme d’une lente agonie. C’est légal en Chine où, à l’inverse des animaux sauvages, aucune loi ne protège les animaux de compagnie, catégorie dans laquelle se trouvent les victimes de cette pratique barbare. Les commerçants suggèrent à leurs clients de libérer l‘animal après quelques jours mais la plupart des acheteurs ne suivent pas ce conseil et ils conservent le petit animal mort en guise de trophée…

À l’origine, de manière générale, l’animal est présent depuis toujours dans les porte-clés. Ainsi, les Celtes les fabriquaient avec des pattes de lapin qui, croyaient-ils, leur apportaient la chance en communiquant avec les esprits. L’association “porte-clés/porte-bonheur” fut également très forte lors des deux Guerres mondiales. En 1914-1918, ces porte-clés étaient notamment réalisés dans les tranchées par les soldats avec des éclats d’obus. Le porte-clés porte-bonheur refit son apparition dans les armées en 1942.

Au Moyen-Orient, où on croyait au pouvoir du “mauvais œil”, le porte-clés se transforma en talisman sous la forme d’un œil attaché à une cordelette qui devait chasser l’énergie négative.

Au Moyen Âge, les porte-clés étaient souvent de véritables pièces d’orfèvrerie, parfois même réalisés en or ou en argent. Ils étaient aussi ornés de pierres précieuses et représentaient un véritable signe de prestige et de puissance. Ils constituaient souvent aussi un signe de reconnaissance d’une famille ou d’une communauté.

Par la suite, le porte-clés traverse discrètement le temps jusqu’au XIXe siècle. Le porte-clés est devenu plus petit, plus pratique. Son prix devient abordable et il est de plus en plus recouvert de gravures. Le grand public commence à lui accorder plus d’intérêt. C’est ainsi que le premier porte-clés souvenir est présenté à l’occasion de l’Exposition universelle de Chicago en 1893. L’année suivante, un chanteur baryton mais aussi grand bricoleur, l’afro-américain Frederick Loubin, invente le porte-clés mousqueton.

L’arrivée de l’automobile sur nos routes, au début du XXe siècle, donne un coup de fouet au porte-clés qui recueille les clés des véhicules qui commencent à en être équipés. C’est en 1910 que la première clé de voiture fut mise sur le marché. Elle servait à verrouiller le circuit électrique. Les premiers porte-clés, destinés aux clés des voitures, sont le plus souvent constitués d’un petit morceau de métal attaché à une chaînette. Ils évoluèrent brutalement par la suite lorsque les marques automobiles les utilisèrent à des fins publicitaires. Une pratique qui existe encore de nos jours. Le XXe siècle fut le siècle du porte-clés publicitaire. Et ce n’est pas fini…

Le porte-clés bénéficia ces dernières années des progrès techniques. Des porte-clés connectés pour retrouver les clés perdues firent ainsi leur apparition sur le marché.

Le porte-clés provoqua inévitablement l’apparition du collectionneur de porte-clés, appelé copocléphile. Le plus grand collectionneur au monde serait l’Espagnol Angel Alvarez Cornejo qui en possède plus de 62000…