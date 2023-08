Margaretha de Luxembourg: la nièce adorée de Baudouin et Fabiola

La villa abrite désormais un musée en hommage au roi Baudouin et à la reine Fabiola. Étaient présents pour l’inauguration la reine Sophie d’Espagne, et des neveux du couple royal défunt à savoir la princesse Marie Astrid, le prince Guillaume, la princesse Sibilla et la princesse Margaretha de Luxembourg avec son époux le prince Nicolas de Liechtenstein.

La princesse Margaretha de Luxembourg est la fille du grand-duc Jean et de la grande-duchesse Joséphine Charlotte de Luxembourg, sœur des rois Albert II et Baudouin. La princesse qui a toujours été très proche du couple royal, a pris la parole lors de la cérémonie. La princesse est aussi intervenue dans le documentaire “Baudouin, l’héritage d’un roi” diffusé par la RTBF. Âgée de 66 ans, la princesse a livré son ressenti sur l’amour que se professaient le roi Baudouin et la reine Fabiola, mais aussi leur constante attention envers les autres. La princesse qui s’exprimait avec beaucoup de naturel et d’aisance, se rappelle la dernière fois qu’elle a vu son oncle le roi Baudouin avant qu’il ne parte en vacances à Motril. Elle avait eu un pressentiment en le voyant très fatigué.

Retour sur la vie de cette nièce adorée du roi Baudouin et de la reine Fabiola. Margaretha, Antonia, Marie, Félicité de Luxembourg est née le 15 mai 1957 au château de Betzdorf. Elle est la sœur jumelle du prince Jean et le quatrième enfant du grand-duc Jean de Luxembourg et de la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique. La petite princesse reçoit comme parrain le prince Félix de Luxembourg, son grand-père paternel et comme marraine la princesse Margrethe de Danemark, sœur de la reine Astrid.

Sa scolarité se déroula en grande partie à l’European school de Luxembourg. Elle suivra également des études en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Belgique. C’est à cette époque à la fin des années 70 qu’elle loge au château de Laeken auprès de son oncle et de sa tante. Lorsque les caméras de télévision sont autorisées à pénétrer au château pour filmer notamment la famille royale lors d’un déjeuner, on distingue la princesse à table.

Margaretha accompagne en 1975 sa sœur la princesse Marie Astrid au Rwanda où elles travaillent toutes les deux en tant que bénévoles dans des hôpitaux locaux.

C’est lors d’une chasse que la princesse fait la rencontre du prince Nicolas de Liechtenstein, troisième fils du prince régnant Franz Josef de Liechtenstein. Elle l’épouse en la cathédrale de Luxembourg 6 semaines après que sa sœur Marie Astrid ait épousé l’archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine, cousin du prince Lorenz. Il s’agit du dernier mariage entre deux membres d’une famille royale régnante.

Au cours de l’été 1983, la princesse et son époux sont en vacances auprès du roi Baudouin et de la reine Fabiola lorsque Margaretha doit être hospitalisée en urgence des suites d’une fausse couche. La reine Fabiola qui a connu en de multiples occasions cette désillusion, reste à son chevet.

Le 20 mai 1984 naît à la clinique Edith Cavell à Bruxelles le prince Léopold Emmanuel mais le bébé décède le jour-même des suites d’une malformation. Preuve si besoin des liens unissant Margaretha au couple royal, le bébé est inhumé dans la crypte de l’église Notre Dame de Laeken où reposent les souverains belges et plusieurs membres de la famille royale.

L’année suivante, le 12 mai 1985, Margaretha donne naissance à Marie Annunciata également à la clinique Edith Cavell. La famille s’agrandira encore avec les venues de Marie Astrid en 1987 et de Josef-Emmanuel en 1989.

Le prince Nicolas travaille au début de leur mariage à Strasbourg auprès du Parlement européen, avant que la famille ne s’installe à Berne où il occupa les fonctions d’ambassadeur de la Principauté de Liechtenstein. Ensuite, cap sur Bruxelles ce qui permit à la princesse d’être à nouveau plus proche géographiquement du roi Baudouin et de la reine Fabiola. Au moment du décès du souverain, Margaretha accompagne la reine Fabiola, notamment lorsque la reine fait une apparition à l’une des fenêtres du Palais royal de Bruxelles pour remercier la foule faisant la file pour se recueillir devant la dépouille du roi.

Jusqu’à la mort de la reine Fabiola en 2014, il n’était pas rare de voir la princesse Margaretha à ses côtés lors de sessions du concours international Reine Elisabeth. Les trois enfants de la princesse sont mariés et elle est désormais l’heureuse grand-mère de Althea et Léo.

Lors de la cérémonie d’hommage à Motril, c’est la princesse Margaretha qui a pris la parole en espagnol.