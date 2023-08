Oïdium et Mildiou : 2 maladies à surveiller

L’oïdium, la “maladie du blanc”

Les premiers symptômes de cette maladie cryptogamique sont l’apparition d’un feutrage blanc ou blanc gris sur les feuilles, les tiges mais aussi sur les fruits. Par après ces parties de la plante vont se déformer, se dessécher et mourir. La croissance du végétal sera fortement ralentie voire stoppée ce qui entraînera bien évidemment une faible récolte s’il y en a une. Nombre de jardiniers pensent que cette maladie est principalement due à une météo pluvieuse et fraîche mais l’oïdium peut aussi apparaître par temps sec pour peu que l’humidité de l’air soit proche ou supérieure à 70 % ce qui est le cas lors des épisodes de chaleur du début de l’été quand le sol est encore bien humide ou encore lorsque les écarts de températures entre le jour et la nuit sont importants.

Prévention et guérison

À titrer préventif, il est primordial de ne pas planter de manière trop dense afin de favoriser une bonne circulation de l’air entre les plantes. De même il faudra éviter de doper les végétaux à l’azote parce qu’un surdosage les fragilise. Bien se renseigner sur la résistance des variétés choisies face à la maladie. Pour ralentir et même éliminer le mildiou, des pulvérisations d’un mélange lait demi-écrémé (1 L) et d’eau (3 L) donneront d’excellents résultats et ce sans aucune toxicité pour l’environnement.

Bien plus redoutable le mildiou

S’il peut s’attaquer à de nombreuses plantes, au potager ce sont surtout les tomates et les pommes de terre qui sont les victimes désignées de cette maladie. Le champignon responsable de ce type de mildiou s’appelle Phytophtora infestans. Il se développe lorsque le temps est humide et que les températures sont comprises entre 17 et 25°C. À noter qu’une météo caniculaire stoppe la progression du mildiou ou empêche son apparition. Les symptômes : des taches claires qui progressivement vont se nécroser entraînant le dessèchement des plantes. Étant donné que le mildiou est très contagieux il faut éliminer rapidement les sujets atteints. Préventivement il faut favoriser les variétés résistantes, respecter les rotations de culture et traiter avec un fongicide à base de cuivre mais sans exagération.

DIPLADENIA SUNDAVILLE ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : somptueux Dipladenia

Vivace dans ses zones d’origine (Brésil, Amérique centrale), le Dipladenia est cultivé comme annuelle dans nos régions étant donné que sa résistance au froid est très faible, -3°C et la plante tout entière meurt. De la famille des Apocynacées, le Dipladenia est aussi connu sous le nom de Mandevilla et populairement de jasmin du Brésil. Si la plante peut atteindre 6m dans son habitat naturel, elle ne dépassera jamais 2 m chez nous, ce qui n’est déjà pas si mal. Plante grimpante, ses feuilles sont d’un beau vert foncé, lustré. Le feuillage est persistant. De mai jusqu’aux premières gelées, de très nombreuses fleurs rouges, blanches, roses ou encore jaunes suivant le cultivar garnissent la plante. Chaque fleur mesure 6 à 10 cm de diamètre. Sa culture n’a rien de compliqué : un bon terreau “Plantes d’orangerie”, du soleil, de la chaleur, une humidité ambiante suffisante et un support pour les longues tiges. Si le Dipladenia est bien résistant à la sécheresse, il ne faudra cependant pas omettre de l’arroser lors des périodes caniculaires sous peine de voir sa floraison amoindrie. Vous souhaitez garder la plante d’une année à l’autre ? Il vous faudra alors la rentrer pour la mauvaise saison dans une pièce claire et à une température de 15-16°C et réduire les arrosages. Attention si vous avez des enfants en bas âge : toute la plante est toxique et sa sève irritante pour la peau.

Les fourmis rouges ©stock.adobe.com

La faune du jardin : les fourmis rouges

Le monde des fourmis est complexe, riche et passionnant. Dans nos jardins, plusieurs espèces de fourmis peuvent être observées mais nous allons nous focaliser sur une espèce bien précise, la fourmi rouge (Myrmica rubra). Assez courante, cette fourmi mesure 8-9 mm et sa couleur est très nettement orientée vers le rouge. Elle apprécie particulièrement les milieux frais, suffisamment humides mais déteste les fortes chaleurs. Elle vit dans la terre, sous du bois, des pierres et c’est là que va se constituer une colonie. Cette colonie peut compter plusieurs dizaines de reines et plus de 10 000 individus. Les fourmis rouges sont principalement actives du printemps à l’automne, quand les températures sont “agréables” pour elles. Les nids de cette espèce ne contiennent jamais de bactéries capables de mettre en péril une colonie et ce grâce à une aération continue et réglable. Les fourmis rouges sont des chasseuses qui se nourrissent principalement d’insectes (larves et adultes) morts ou vivants. Dans la chaîne alimentaire ou chaîne trophique, elles sont à leur tour consommées par d’autres animaux comme les lézards, les oiseaux, les araignées… La fourmi rouge est souvent considérée comme nuisible alors qu’elle joue un rôle important dans l’équilibre naturel et que son réseau de galeries aère le sol. Elle y incorpore aussi des matières organiques qui contribuent à la bonne santé de la terre.

Un melon prêt à être consommé doit être parfumé et indiquer sa présence à bonne distance. ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Choisir un bon melon n’est pas simple. Un melon prêt à être consommé doit être parfumé et indiquer sa présence à bonne distance. Vient ensuite la couleur qui, chez un Cantaloup par ex., passe d’un vert foncé à un jaune. De même une cicatrice autour du pédoncule indique un fruit qui a mûri dans de bonnes conditions. Mais saviez-vous que la densité ou le poids par rapport au volume fournit une autre précieuse indication ? Les fruits denses sont les meilleurs. Si en tapotant sur un melon il résonne creux, c’est un mauvais signe et on évitera de l’acheter. Ah oui, les melons fendus sont très sucrés et d’une saveur incroyable mais à consommer très vite !

Bon appétit…