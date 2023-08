Envie de prendre de la hauteur à bord d’une montgolfière? Tout ce qu’il faut savoir, avec le pilote Benoît Lambert

Une batterie d’examens avant de devenir pilote

La passion était là, très tôt. Elle est restée. Comptable de formation, notre homme, 42 ans et père de deux enfants, a passé les examens pour devenir pilote en 1999. Il a repris la société de son papa, Pearl Balloon, et s’est installé à son compte. Il fait aujourd’hui partie des quelque 300 pilotes volant sous licence en Belgique. Et du nombre plus restreint parmi ceux-ci à avoir la licence commerciale, qui autorise le vol avec passagers payants et le sponsoring du ballon.

"La licence ne s’obtient qu’après un fameux cursus où tous les aspects du vol en montgolfière sont étudiés", explique l’homme de Court-Saint-Étienne. "Météo, réglementation aérienne, navigation, aérostation…: tout est passé en revue et fait l’objet d’examens théoriques. Viennent alors des vols accompagnés auprès de l’une des trois ou quatre écoles existant en Belgique. Puis un examen pratique en vol. En cas de réussite de ce parcours, vous pouvez devenir pilote…"

Bref, c’est du sérieux. Pas de place pour les "cow-boys". Heureusement, car de plus en plus de personnes sont attirées par l’expérience, la méthode la plus facile pour trouver un "opérateur" pour un vol étant la recherche sur Google, avec simplement les mots-clés "vols en montgolfière en Belgique".

"La seule trace qu’on laisse se trouve dans les imaginations"

"Il faut savoir que l’on ne décolle pas de n’importe où", reprend notre interlocuteur. "Pour ma part, je pars généralement de Villers-la-Ville, de Céroux ou d’Erpent. Mais je propose aussi des rendez-vous ailleurs. Aérodrome de Spa, le Sud-Luxembourg… Maintenant, si je propose, la météo dispose. Les gens sont prévenus: si le ciel est bouché ou qu’il y a trop de vent (plus de 20 km/h), j’annule. Aucune prise de risque. Pour l’atterrissage, après un vol qui se déroule généralement entre 500 et 1 000 mètres d’altitude suivant les régions, il n’y a pas de point fixe. Le vent décide, ce qui fait que chaque vol est différent, qu’il n’y a pas de routine qui s’installe, comme cela peut être le cas avec un hélicoptère…"

Une fois en l’air, dans un ciel clair et chaud de fin de soirée, la sérénité s’installe. Des vues inhabituelles, du calme, pas de bruit, une impression sensuelle de flotter doucement dans l’air. "Le monde de la montgolfière reste magique, pour ceux qui sont en haut comme pour ceux qui sont en bas et nous regardent", termine Benoît Lambert. "C’est apaisant. Et la seule trace qu’on laisse se trouve dans les imaginations…"

Dark Vador est là-haut

Autre passion de Benoît Lambert: le monde de Star Wars. En 2006, il a même été jusqu’à contacter la société Lucasfilm pour voir s’il pouvait créer un ballon à l’effigie de Dark Vador. Autorisation accordée. "Cela m’a coûté près de 120 000 euros pour le faire fabriquer en Angleterre, dans une société spécialisée de Bristol", nous explique-t-il. "Une belle pièce de 26 mètres de haut pour 21 mètres de large qui est plutôt originale. Les gens qui la découvrent pour la première fois en l’air doivent être surpris…"

C’est clair qu’on est loin du ballon multicolore ou sur lequel figure l’imposant logod’une société d’assurance…

Avec ce ballon, ainsi qu’avec un autre représentant Yoda arrivé dans sa société en 2014, l’aérostier de Court-Saint-Étienne a déjà pas mal sillonné le monde, souvent avec son papa à bord. Un autre aspect de sa passion qui l’attire beaucoup…

"En 2007 ce fut au-dessus des États-Unis, l’année suivante le Canada", évoque-t-il. "Il y a eu aussi la Russie, l’Asie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique. Trente pays au total. Pour ce qui est des autorisations de vol, nous nous intégrons dans des festivals où sont parfois présents des centaines de ballons."

L’homme jongle avec sa passion et la vie de famille. "Peut-être qu’un jour un de mes deux enfants voudra prendre le relais", sourit-il. "On verra bien, je ne les pousse pas. Mais l’idée est séduisante…"

Avant de franchir le pas

Vertige

Certaines personnes sont sujettes au vertige. Elles se posent donc la question de savoir si elles supporteront le vol. " Normal", explique Benoît Lambert. "Que ce soit sur mon site ou avant le vol, je prends le temps de bien tout expliquer, sachant que les gens aiment bien tout contrôler. Après 10 ou 15 minutes en l’air, tout va bien. Tout le monde est à l’aise. Le vertige s’estompe d’autant plus vite que le ballon n’est pas relié au sol. Ce n’est pas comme lorsque vous êtes au bord d’une falaise…"

Spots

Lorsqu’on lui demande ses trois spots de survol préférés en Belgique, Benoît Lambert évoque la région de Spa, le Hainaut et le Sud-Luxembourg ( "J’ai peut-être trop survolé le Brabant Wallon", fait-il remarquer, comme pour s’excuser de ne pas mettre sa région dans le tiercé). "Ce que j’aime en décollant de l’aérodrome de Spa, par exemple, c’est le fait de pouvoir voler bas dans certaines vallées", précise-t-il. "On s’intègre bien dans la nature, on peut voir des cerfs, des sangliers…"

Tarifs

Un tour rapide des professionnels proposant des vols dans notre pays permet de définir une fourchette de prix allant de 120 à 180 euros par passager (tarif dégressif suivant le nombre de personnes vous accompagnant). Cela comprend un vol dont la durée tourne autour d’une heure, une coupe de champagne (voir un petit-déjeuner si vol matinal) pour fêter cela, une assurance. On notera que certains proposent des tarifs réduits sur des vols "last minute", quand il s’agit de compléter une nacelle.