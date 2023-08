Les 125 ans de crémaillière aux pieds du Cervin

Après l'ouverture en 1891 du chemin de fer menant de Brigue à Viège, le long du Rhône, vers Zermatt (B.V.Z), l’objectif fut ensuite de poursuivre l’ascension par une ligne spécifique de montagne en direction du Mont Rose, une des plus belles excursions de Suisse.

Crémaillère de Roman Abt

Une concession a été octroyée le 20 juin 1892 et les travaux ont débuté en mai 1896. La ligne, à voie étroite et à crémaillère « Abt » sur toute sa longueur, a été mise en exploitation le 20 août 1898, électrifiée dès le début avec du courant alternatif triphasé de 725 volts. La gare de départ à Zermatt se trouve à 1620 mètres d'altitude.

L'idée de génie de Roman Abt est d’avoir fait construire une crémaillère à lamelles décalées l'une par rapport à l'autre, caractéristique qui augmente la sécurité, résulte en une mise en marche plus calme avec des forces de tractions supérieures. Ce brillant inventeur est aussi le premier à avoir résolu le problème de la transition entre l’adhérence normale et la crémaillère : l’entrée en crémaillère peut s’effectuer à vitesse réduite en roulant sans devoir arrêter le train pour mettre en correspondance la roue dentée avec la crémaillère.

Le célèbre train à crémaillère du Gornergrat fut mis en service le 20 août 1898 offrant deuis une vue imprenable du Cervin ©D.R.

Le panorama du Gornergrat

La ligne du plus haut train à crémaillère d’Europe parcourt les 9,4 km avec une pente maximale de 20 % et aboutit à la magnifique plateforme panoramique ensoleillée du Gornergrat à 3.089 mètres, plus haute gare ferroviaire à l'air libre d'Europe. Un trajet de 33 minutes, un dénivelé de 1.469 mètres, passant par des ponts impressionnants, des galeries ainsi que des tunnels en longeant des forêts de mélèzes et d'arolles, des gorges et des lacs de montagne.

Aujourd'hui, ce train moderne se déplace grâce à un mécanisme de rétroaction qui récupère l'énergie, garantissant des trajets sobres. Par cette méthode, l'énergie pour une à deux nouvelles montées est gagnée par trois descentes.

Arrivés au sommet, les visiteurs découvrent l'hôtel le plus haut d'Europe, le "3100 Kulmhotel Gornergrat". Le panorama à 360° compte parmi les plus beaux du monde : le Mont Rose à la frontière entre la Suisse et l’Italie est le 2ème massif le plus haut des Alpes après le Mont Blanc, et sa pointe Dufour à 4634 mètres est la plus haute de Suisse. Vue sur le deuxième plus grand glacier des Alpes – le glacier du Gorner – ainsi que sur 29 sommets culminant à plus de 4000 mètres. Sans oublier le Cervin, plus proche que jamais.

La Suisse est le pays qui a le plus contribué au progrès technologique du chemin de fer à crémaillère; avec 40 lignes, dont 28 encore en exploitation.

Depuis, cette innovation ferroviaire a permis de faire découvrir le monde mystérieux de la montagne et des glaciers au-dessus de Zermatt et aura marqué durablement le développement touristique du village du Cervin.