Que planter au potager à cette période de l’année ?

Une première règle à respecter, c’est le principe de la rotation des cultures afin de ne pas épuiser le sol en cultivant toujours au même endroit des plantes ayant des exigences nutritives identiques. Un exemple ? Les haricots enrichissent le sol en azote, azote qui est apprécié par les légumes comme les laitues ou les poireaux. Un apport de compost bien décomposé peut également permettre de reconstituer une partie des réserves nutritives consommées par les cultures précédentes.

Encore des semis ?

Durant la deuxième quinzaine du mois d’août il est encore possible de réaliser des semis de légumes, semis qui permettront une récolte de fin de saison, d’automne et, si la météo est douce, de début d’hiver. Les laitues seront semées à une température comprise entre 15 et 20°C puis repiquées en pleine terre dès qu’elles seront manipulables. Parmi les variétés les plus prisées, on retrouve la “Grosse blonde paresseuse” et la “Merveille des 4 saisons”. Nous pouvons aussi semer les chicorées, frisées et autres, les mâches bien connues aussi sous le nom populaire de “salade de blé”. Parmi les légumes racines, il est encore temps de semer des carottes (“ de Carentan”, “Chantenay”) voire des panais. Les épinards détestant la chaleur, c’est maintenant qu’on va les semer avec une préférence pour les variétés “Monstrueux de Viroflay” ou “Géant d’hiver”.

Et des plantations ?

Même si le jardinier aspire à un peu de repos en ce mois d’août, le potager n’attend pas ! Les légumes semés le mois précédent doivent être repiqués soit en godets pour favoriser un bon chevelu radiculaire soit directement en pleine terre si l’emplacement a bien été préparé. Si vous n’avez pas eu le temps d’effectuer des semis en juillet, ne soyez pas désespéré puisque vous allez pouvoir vous ravitailler en jeunes plantes lors des marchés ou dans votre jardinerie favorite. Vous y trouverez des laitues, des bettes (ou blettes ou poirées), des choux cabus et frisés… Certains proposent même de la mâche et des épinards en petits cubes. C’est également le bon moment pour planter les poireaux d’hiver dont les plus célèbres et les plus productifs restent le poireau “De Liège”, le “Monstrueux de Carentan”, le “Bleu de Solaise” et le “Gros vert de Huy”.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen : markbota@hotmail.be

La plante de la semaine

Pensons cumin

Rares sont les jardiniers qui sèment du cumin. Apprécié en cuisine, le cumin (Cuminum cyminum) fait partie de la famille des Apiacées comme la carotte, le persil ou encore le fenouil. Originaire du Moyen-Orient, cette annuelle ne doit pas être confondue avec le carvi appelé “cumin des prés” ou une autre épice, le curcuma. Le cumin doit se semer directement en place au jardin puisqu’il ne supporte pas le repiquage. Le semis ne pourra se faire qu’après la mi-mai. Il faudra choisir au potager un emplacement ensoleillé, chaud, tandis que la terre devra être légère et suffisamment riche en matières nutritives. Quand les plantules sont manipulables, il faudra penser à éclaircir pour ne laisser qu’un plant tous les 15 cm. Le cumin ne dépasse pas les 40-50 cm, développe un feuillage qui n’est pas sans rappeler celui des carottes et fleurit durant l’été en ombelles blanches à légèrement rosées. Les graines doivent être récoltées quand elles passent du vert au brun et il faut le faire sans tarder parce qu’elles se détachent très facilement et tombent sur le sol. Les graines de cumin sont très appréciées notamment dans les couscous, les tajines. À noter que la culture du cumin était déjà préconisée par Charlemagne dans son Capitulaire de Villis. Le cumin est très efficace pour faciliter la digestion ou lutter contre la mauvaise haleine. Sachez enfin que le gouda au cumin est en fait du gouda au… carvi !

Cuminum cyminum / Cumin ©COULANGES

La faune du jardin

Bien utile l’araignée “porte-croix”

Ce nom commun ne vous dit peut-être rien et pourtant cette araignée est très courante dans nos jardins. Son autre nom : épeire diadème (Araneus diadematus). La croix blanche dessinée sur son abdomen brun permet de l’identifier facilement. Il est étonnant d’apprendre que cette grosse araignée (2 cm hors pattes pour la femelle) ne vit qu’une année. La période de reproduction se situe à l’automne, quand le mâle commence sa parade nuptiale en offrant une proie à son éventuelle future dulcinée. Dès qu’elle a été fécondée, la femelle construit un cocon dans lequel elle pondra 800 à 900 œufs. Ce cocon est le plus souvent bien caché sous une écorce ou dans une anfractuosité d’un rocher. La femelle restera à côté du cocon jusqu’à sa mort, à la fin de l’automne ou au tout début de l’hiver. Les œufs seront en dormance durant toute la mauvaise saison et ce n’est qu’au printemps qu’apparaîtront les petites araignées. Saviez-vous que l’épeire diadème peut fabriquer des toiles pouvant mesurer plus de 50 cm de diamètre et que pour tisser 40 cm de toile elle a besoin de 20 m de fils ? Extraordinaire ! Alliée du jardinier, l’araignée “porte-croix” se nourrit de toutes les proies qui sont piégées dans sa toile : mouches, moustiques, guêpes… Après avoir appris tout cela, je suis persuadé que vous ne verrez plus l’épeire diadème du même œil, et c’est tant mieux ! Précisons encore qu’elle est totalement inoffensive malgré sa taille assez imposante.

©Stephen Young

LE SAVIEZ-VOUS ?

Encore une belle surprise le papalo. De nom latin Porophyllum ruderale, cette plante est originaire du Mexique. Dans son pays d’origine, elle peut atteindre 1,2 à 1,5 m de hauteur et est parfaitement vivace. Chez nous le papalo ne dépassera guère les 40-50 cm et devra être cultivé en annuel étant donné qu’il ne supporte pas du tout le froid. Saviez-vous que le papalo est aussi appelé coriandre bolivienne ? Son feuillage très aromatique a une saveur combinant la coriandre et la roquette. Il suffit d’une feuille pour apporter une saveur extraordinaire à une sauce tomate par exemple. Comme son parfum s’atténue avec la cuisson, il est vivement conseillé d’utiliser les feuilles crues.