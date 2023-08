Cinq articles incontournables: nos indispensables pour une rentrée scolaire réussie

À lire aussi

Si vous cherchez de l’inspiration en la matière, nous avons quelques idées à vous suggérer. Sacs, fournitures, accessoires… Nous avons fait le tour du marché et nous vous avons concocté une liste sur mesure pour les petits et grands enfants. Tous à vos crayons !

Bon à savoir : si vos bouts de chou sont plus jeunes, n’oubliez pas de bien étiqueter tout ce que vous leur achèterez. De cette manière, vous permettrez aux enseignants d’identifier plus rapidement leurs affaires et à vous de les retrouver plus facilement en cas de perte ou d’oubli.

Un cartable tout doux

Il existe dans le commerce une multitude de petits sacs à dos doux comme des peluches à l’effigie de toutes sortes d’animaux. Un véritable deux en un pour les enfants en bas âge, puisqu’ils pourront toujours avoir à portée de main leurs affaires et trouver du réconfort en câlinant leur cartable.

Sac à dos enfant, 32,99 euros. ©La Redoute

Trousse

Pas toujours facile de trouver son stylo, son bic préféré ou son surligneur dans le bazar que devient souvent un plumier au fil des années scolaires. Avec cette trousse qui s’ouvre à la manière d’un pot à crayons, vos enfants trouveront en un clin d’œil ce qu’ils cherchent.

Trousse rétractable, 11,30 euros. ©Amazon

Bics animaux

Pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable avec ces bics ultra-mignons colorés qui sont en plus effaçables ? Lama, girafe, ours… Le choix est large ! Un bon plan pour toux ceux qui détestent écrire avec un stylo à plume.

Bic Legami, 1,99 euro. ©Legami

Porte-clés antistress

Entre les devoirs, les interros, les éventuelles disputes avec les copains… L’école peut se révéler très stressante. Pourquoi ne pas offrir un petit défouloir à vos enfants ? Il existe de nombreux porte-clés qui s’accrochent aussi bien à un plumier ou à un cartable et qui permettent à tout un chacun de passer ses nerfs tout en discrétion.

Porte-clés en forme de haricot antistress, 4,50 euros. ©Amazon

Farde incassable

S’il y a bien un accessoire qui se casse en un rien de temps, ce sont les fardes. À force de les transporter partout avec eux, elles finissent bien par tomber par terre et là c’est la catastrophe : les anneaux se cassent ! Il faut alors empêcher toutes les feuilles de cours de ne pas s’envoler et les transférer dans une nouvelle farde… Mais avec cette version incassable, tout cela ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.