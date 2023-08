Nona, la pizzeria incontournable à Bruxelles: une pizza tout simplement

Depuis 2017, le Nona est situé rue Sainte-Catherine, dans le centre de la capitale. On dit bien “le” Nona, car il n’a rien à voir avec la Nonna italienne (la grand-mère). Le mot vient ici de no name, son concepteur, Sebastian Dupont, ayant préféré mettre en avant ses fournisseurs que sa propre personne.

En effet, l’originalité du concept Nona, c’est que beaucoup des produits sont belges et/ou bio. Ainsi, les légumes du Monde des Mille Couleurs de Dries Delanote, à Ypres. Mais aussi la mozzarella de bufflonne Bufflardenne, de Patrick Cornelissen, près de Neufchâteau. Ou encore les bières bien houblonnées de la brasserie De Ranke, élaborées par Nino Bacelle à Dottignies. Car, oui, de même qu’à Naples, la boisson la plus adaptée pour accompagner une pizza est… la bière !

Au menu, pas un choix immense, comme dans toutes les pizzerias napolitaines traditionnelles. Pour commencer, les deux seules pizzas reconnues par le label AVPN (Verace pizza napoletana) dont la mission est de promouvoir et de protéger, en Italie et dans le monde, la vraie pizza napolitaine. À savoir la plus simple, la Marinara (8,90 €) : rien que de la tomate, de l’origan, de l’ail, un peu de basilic et, bien sûr, de l’huile d’olive vierge extra. Aucun fruit de mer dans la préparation, le terme marinara renvoyant aux marins – souvent désargentés – dont elle constituait la pitance. Simple mais riche en saveurs…

L’autre, c’est la Margherita, ainsi baptisée en l’honneur de la reine Marguerite de Savoie lors de sa visite à Naples en 1889, cette création rappelant le drapeau de la nation italienne alors toute jeune, avec le vert du basilic, le blanc de la mozzarella et le rouge de la tomate… Cette version est ici proposée à 10,90 € avec de la mozzarella fior di latte (de vache) et à 14,90 € avec de la véritable mozzarella de Bufflone.

Une salle simple pour un service rapide. ©GDM

À côté de cela, mentionnons la From Dries with love (13,50 €), aux légumes du moment, ou, encore la bien relevée Italy’s Tippy-Toe (14,90 €), agrémentée de ‘n duja calabraise, une sorte de rillette piquante.

Comme accompagnement, à côté de quelques vins bio, on trouvera les bières bien houblonnées de la brasserie De Ranke.

De quoi se restaurer à toute heure sans se ruiner. Car un autre avantage de Nona est de servir tous les jours de midi à la fin de soirée sans interruption.

Fort de son succès, l’enseigne compte à présent deux autres implantations à Mérode et à Flagey.

Nona

Rue Sainte-Catherine, 17-19

1000 Bruxelles

Pas de réservation

Tous les jours de midi à la fin de soirée.