Du sur-mesure à Ottignies-LLN: l'offre touristique ne manque pas au sein de la cité universitaire

Un demi-siècle plus tard, la cité universitaire est parmi les plus dynamiques et en matière touristique, propose une offre tout à fait remarquable, avec deux musées bien connus que sont le musée L et le musée Hergé. Fort des vingt mille pièces accumulées au fil des siècles, le premier propose un vaste panorama artistique, partant de la Préhistoire à nos jours, complété, à l'heure actuelle, d'une exposition consacrée aux eaux fortes et peintures de l'artiste anversois Walter Vaes (1882-1958), à la suite d'une donation du professeur émérite Jean-Marie Gillis en 2021. Quant aux jeunes reporters détectives, ils ont encore tout ce week-end pour suivre Tintin dans ses aventures et répondre au quiz de l'été. Sinon, l'univers des personnages d'Hergé est évidemment accessible toute l'année.

La place des Sciences et le Musée L. À noter le QR code en bas à droite, donnant toutes les informations sur ce lieu emblématique. ©WBT - Jean-Paul Remy

Mais Louvain-La-Neuve, c'est bien plus que ces deux musées; c'est une ville piétonne où il fait bon flaner à la découverte des oeuvres d'art placées un peu partout dans l'espace public, s'attabler (et les bonnes tables ne manquent pas) ou suivre le parcours street art "Kosmopolite Art Tour". En 2012 et 2015, Ottignies-Louvain-la-Neuve avait confié des murs de la cité estudiantine à des artistes du monde entier, enrichissant ainsi son patrimoine artistique. Ottignies-LLN, c'est aussi le lac, artificiel, jouant le rôle de bassin d'orage, et le bois de Lauzelle et ses 220 hectares classés en zone Natura 2000, ce qui en fait un outil scientifique exceptionnel, avec une faune et une flore particulièrement riches.

L'office du tourisme ottintois (ou néolouvaniste, pas de jaloux) propose des visites guidées de tous ces lieux, selon une seule thématique (environ deux heures) ou plusieurs.

Preuve que la situation n'est plus la même qu'il y a un demi-siècle, des visites guidées des deux villes universitaires sont également possibles sur la journée. Et si, a priori, tout sépare Leuven de sa petite sœur francophone, on s'amusera à relever des points communs, les rues piétonnes néolouvanistes rappelant des ruelles médiévales, par exemple.

La visite de LLN peut aussi être combinée avec celle d'un autre important témoin du passé, à savoir l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville dont la découverte est complétée par le jardin de plantes médicinales, la brasserie (avec dégustation comprise), les prisons et l’église.

À propos de brasserie, c'est dans la cité universitaire que la brasserie Dubuisson a créé au début des années 2000 une micro-brasserie, la "Brasse-Temps". Là aussi, une visite, guidée ou non, de la cité universitaire peut être complétée par celle de cette "chapelle" dédiée à Gambrinus.

La Taverne et micro-brasserie le "Brasse-Temps" à Louvain-la-Neuve. ©CGT - Arnaud Siquet

L'office du tourisme propose aussi un menu à la carte combinant diverses visites, à l'occasion de team buildings ou d'occasions festives, avec un City Quiz, par exemple.

Les visites guidées (groupes de 15 personnes minimum) peuvent être réservées sur www.tourisme-olln.be. Si vous souhaitez visiter la ville en individuel, rien de plus facile puisque des QR codes ont été placés à tous les points dignes d'intérêt (27 à LLN, 7 à Ottignies).