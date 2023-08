Le château de Beloeil : refuge des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le château fortifié fut transformé en une luxueuse maison de campagne selon le style français. L’une des façades latérales est face à un miroir d’eau.

En décembre 1900, un incendie frappa le château qui brûla entièrement. Toutefois, la plus grande partie du mobilier ainsi que la bibliothèque de plus de 20 000 volumes furent sauvées des flammes. La reconstruction dans un style identique fut entreprise entre 1901 et 1906.

Le parc qui se compose d’allées rectilignes avec des bosquets comprend aussi un grand bassin. Le château qui est toujours aujourd’hui habité par la famille princière de Ligne se visite. Tous les ans, il accueille des réceptions, des colloques, des concerts, mais aussi le célèbre concours floral d’amaryllis.

L’actuel chef de famille est le prince Michel (1951), quatorzième prince de Ligne, prince d’Amblise et d’Epinoy, fils aîné du prince Antoine (1925-2005) et de la princesse Alix de Luxembourg (1929-2019), sœur du grand-duc Jean. Le prince Michel est le cousin germain de l’actuel grand-duc Henri de Luxembourg.

En 1981, il a épousé à Rio de Janeiro la princesse Eléonore d’Orléans-Bragance de la famille impériale du Brésil. Le couple a eu deux enfants : la princesse Alix mariée en 2016 au comte Guillaume de Dampierre (la reine Mathilde était venue à la réception après le mariage religieux) et le prince Henri. La princesse Christine de Ligne (1955), sœur du prince Michel, a épousé, quant à elle, le prince Antoine d’Orléans-Bragance, frère de la princesse Eléonore. Ils ont eu la douleur de perdre leur fils aîné le prince Pedro Luiz lors du crash de l’avion d’Air France reliant Rio de Janeiro à Paris en 2009.

Le château de Beloeil présente jusqu’au 31 août prochain une très intéressante exposition consacrée aux enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette sombre période de notre Histoire, le prince Eugène et la princesse Philippine, grands-parents du prince Michel, mirent en place les Foyers Léopold III, des centres d’accueil et de refuge pour les enfants nécessiteux.

On estime dans une fourchette de 1 000 à 3 000 enfants qui ont été hébergés au château et dans ses dépendances. Parmi ceux-ci, plus d’une centaine d’enfants juifs abrités en secret dès l’été 1942. Grâce à de faux certificats de baptême, ils purent échapper aux rafles. Une occasion de (re) découvrir ce château belge et de se pencher sur son histoire méconnue.