Le diadème Durbar, jadis porté par Camilla, est-il maudit ?

Il en fut de même pour Camilla alors devenue duchesse de Cornouailles. C’est lors de la visite des souverains norvégiens en Angleterre en novembre 2005 que la duchesse de Cornouailles a pour la première fois coiffé un diadème en sa qualité nouvelle de membre de la famille royale britannique.

Ce soir-là, lors du dîner de gala à Buckingham Palace, Camilla arborait le diadème Durbar, l’un des plus beaux bijoux de l’écrin royal. Il avait été réalisé à la demande de la reine Mary en vue de la cérémonie de couronnement de son mari, le roi Georges V (ce que l’on nomme un Durbar) à Delhi en Inde en 1911.

Le diadème est composé de 675 diamants montés sur platine. Initialement le diadème comportait aussi cinq émeraudes cabochons en son sommet. Il n’avait plus été vu en public depuis 1947. Au lendemain de ce dîner, la presse britannique revient longuement sur la réapparition du diadème porté par Camilla, duchesse de Cornouailles et ne manqua pas d’évoquer avec une demi ironie une légende indienne indiquant que le diadème porterait malheur à celle qui s’en coifferait, sous-entendant que la reine Elizabeth n’a pas spécialement fait un cadeau à sa nouvelle belle-fille.

Si la reine Mary l’a porté en de nombreuses occasions sans que cela ne semble lui poser problème, Camilla a, quant à elle, visiblement fait le choix, superstition ou non, de ne pas prendre de risque puisque, depuis ce jour, elle ne l’a plus jamais porté, préférant coiffer un diadème de diamants hérité de la reine mère. Depuis, elle a aussi arboré un diadème en saphirs et diamants dit le “diadème belge” car il provient d’une parure vendue par la princesse Louise de Belgique, fille du roi Léopold II, qui termina sa vie désargentée.

Cette “politique” d’un seul diadème (la princesse Diana alternait avec le diadème de sa famille d’ailleurs porté le jour de ses noces) fut le cas pour Diana, Sarah et Camilla; il en fut tout autrement pour Sophie Rhys-Jones épouse du prince Edward et Catherine Middleton. Sophie reçut un diadème pour son mariage mais piocha allègrement dans l’écrin royal portant trois autres diadèmes lors de grands événements du Gotha. Cette faveur s’explique par la grande complicité qui existait entre la reine et celle que l’on qualifiait de sa belle-fille adorée. Lors de la mort de la souveraine, alors que les hommes de la famille se rendirent seuls à Balmoral, Sophie aujourd’hui duchesse d’Edimbourg, était aussi présente.

Pareil pour Catherine, princesse de Galles. Alors duchesse de Cambridge, elle a porté trois diadèmes différents dont l’un en perles et diamants qui avait été celui de la princesse Diana. La reine Elizabeth puisait dans son impressionnante cassette de bijoux pour mettre à disposition des pièces en lien avec le pays visité et qui étaient souvent des cadeaux reçus, par le passé, par la reine.