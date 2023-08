La Maison des Jeunes de Woluwe-Saint-Lambert s’installe en 1965 dans la vieille ferme “Verheyleweghen” abandonnée de la chaussée de Roodebeek, sur le site de l’actuel bassin d’orage, pour développer une action culturelle visant à promouvoir la “contre-culture” : The Shakes inaugure la série des concerts en 1968 mais le sommet des festivals de la Ferme V reste celui du 7 mars 1971, avec la première venue sur le continent européen de Genesis.

La manière un peu trop “indépendante” de gestion de la Ferme V et surtout les opinions politiques développées, un peu trop style “Mai 68”, finissent par déplaire aux édiles communaux.

Le Bourgmestre Donald Fallon décide de frapper un grand coup. Durant l’été 71, il établit un avis d’expulsion et annonce la fermeture prochaine du lieu pour cause d’insalubrité publique.

Le 11 septembre 1971, la plupart des groupes rock de Belgique se produisent gratuitement dans le parc de Roodebeek à deux pas de la Ferme. Tous ne sont pas au complet mais ils délèguent des membres pour participer à l’une ou l’autre session dans une énorme pagaille. Les derniers occupants de cette ferme seront expulsés en août 1974 peu avant la démolition du bâtiment.

Encore plus fort à Wolu-City en 1968 avec The Moody Blues. ©D.R.

Le Far West à Wolu-City

Sur l’esplanade en face du Stade Fallon, entre le Château Malou et le Moulin de Lindekemale, autour du plus grandiose village Western de Belgique, s’est tenu à la fin du printemps de 1965 à 1968 le festival “Wolu-City”, pionnier des concerts en plein air. Si la première édition rassemble Dick Rivers, Stéphane Steeman, Julos Beaucarne, Danyel Gerard et Robert Cogoi ; les années suivantes seront beaucoup plus internationales avec Eddy Mitchel, Antoine et Mouloudji (1966), Françoise Hardy, Hugues Aufray, The Shakes et surtout les Who (1967), pour terminer avec les Charlots, Guy Béart, Joe Dassin et The Moody Blues en 1968.

Ce village se compose d’un saloon, cabaret, pistes de danse, bars et animations pour les enfants dont des manèges et des parcours avec des poneys, jeux, auto-scooter, mât de cocagne, spectacles de cirque et de marionnettes.

Les prestations des Who et des Moody Blues resteront à jamais gravées dans la mémoire des concerts de Wolu-City ; de telles vedettes internationales pour un festival qui n’a malheureusement pas continué après 1968.

Le premier free show avec T-Rex au Woluwe Shopping Center le 27 juin 1971. ©D.R.

Le Free Show dans le Woluwe Shopping

En juin et octobre 1971, deux concerts gratuits furent organisés un dimanche dans la galerie commerçante du Woluwe Shopping : un parterre composé des groupes belges phare, avec en apothéose un grand format surprise pour le final. T-Rex puis Whisbone Ash et surtout The Lagger Blues Machine. Le concert du 31 octobre 1971 fut interrompu suite à une alerte à la bombe, nécessitant l’évacuation des 10 000 spectateurs présents.

La société DEVIMO responsable commerciale de ce premier shopping centre couvert de Belgique, inauguré le 4 septembre 1968, avait marqué son accord pour ouvrir exceptionnellement la galerie pour y organiser des concerts, en mettant un podium gratuitement à disposition des artistes, leur but est de faire davantage connaître ce complexe commercial par le biais d’une manifestation populaire d’envergure.

Outre le point commun d’avoir tous été organisés sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, pionnière en matière de concerts, ces festivals n’étaient pas encore formatés et les artistes restaient proches de leur public.