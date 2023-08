Les objets ont une histoire : la chasse au trampoline !

Le trampoline se transforme plus tard en objet utilitaire chez les Inuits, un peuple autochtone de l’Arctique. Ils avaient fabriqué un trampoline avec de la peau de morse. Cette peau était tendue par un groupe d’une trentaine de personnes. Un membre de la communauté, souvent le plus agile, se mettait à sauter au centre de la peau pour repérer plus facilement au loin les animaux que la tribu chassait…

Plus tard, les Inuits, qui vivaient en Alaska, baptisèrent cette pratique “Blanket Toss” (littéralement le lancer de la couverture). D’abord utilisée pour la chasse, la peau de morse se transforma en jeu. Celui qui sautait devait rester le plus longtemps possible debout; s’il tombait, il était éliminé. Autre version du jeu : le sauteur devait s’élever le plus haut possible en sautant sur la peau. Souvent, les sauteurs lançaient des friandises dans la foule qui les admirait. Mais ce jeu perdit cependant de sa popularité à la fin du XIXe siècle.

Le trampoline moderne, comme nous le connaissons aujourd’hui, a été imaginé par l’Américain George Nissen, un professeur d’éducation physique aussi nageur et gymnaste. Nous sommes en 1934, Nissen assiste à un numéro de trapèze dans sa ville natale de l’Iowa, Cedar Rapids. Il constate que les trapézistes terminent systématiquement leur numéro en se laissant tomber et en rebondissant dans le filet de sécurité qui est tendu en dessous d’eux. Rentré chez lui, George Nissen se dit qu’il peut être amusant de rebondir ainsi et que cette pratique devrait intéresser pas mal de gens, notamment les enfants. Probablement sans savoir que les Inuits d’Alaska (une terre achetée par les Américains aux Russes en 1867 qui en firent une colonie puis un État en 1959) avaient déjà pratiqué ce jeu sur le sol américain, il créa un trampoline dans le garage de ses parents. Il était constitué d’une grande toile fixée sur un cadre rectangulaire en acier. Plus tard, son entraîneur, Larry Griswold, qui s’était aussi intéressé à cette idée, lui suggéra de déposer la toile sur des chambres à air de gros pneus pour obtenir un meilleur rebond. Il remplaça ensuite les chambres à air par des ressorts.

Plongeoir en espagnol

Mais d’où vient le mot trampoline ? C’est George Nissen qui le trouva après s’être un jour produit au Mexique. Il constata que “trampolin” signifiait plongeoir en espagnol. Il ajouta un e à trampolin et déposa le nom. Dix ans plus tard, avec son entraîneur Griswold, Nissen créa une entreprise qui se mit à construire et à vendre des trampolines.

Le trampoline de George Nissen (décédé en 2010 à 96 ans) se développa rapidement aux quatre coins des États-Unis. Dès 1946, les principales universités américaines organisent des championnats de trampoline.

Progressivement, le trampoline est amélioré tout en restant proche du modèle original de Nissen. En 1990, le trampoline apparaît dans nos pays sous la forme d’un jeu d’extérieur principalement réservé aux enfants. Aujourd’hui, la toile est remplacée par des bandes de nylon tressées reliées par 120 ressorts à un cadre métallique rectangulaire.

Le trampoline deviendra bien vite une discipline sportive à part entière à travers le monde. Des salles de trampoline se créent un peu partout, le plus souvent les sportifs, qui pratiquent ce sport, sont rattachés à des clubs de gymnastique déjà créés. Depuis 2000, le trampoline est une discipline olympique; des championnats du monde (depuis 1964) et d’Europe sont régulièrement organisés. L’actuel champion du monde est le Néo-Zélandais Dylan Schmidt. Chez les dames, c’est la Japonaise Hikaru Mori qui détient le titre.

Mais c’est surtout dans le domaine des loisirs que le trampoline fait des heureux, principalement parmi les enfants. En fonction de la taille et de la qualité, les prix oscillent entre 100 et 600 €. Il y en a donc pour toutes les bourses.