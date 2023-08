Nikolaï de Monpezat est parti faire ses études en Australie

En premières noces, le prince Joachim a été marié de 1995 à 2005 avec Alexandra Manley, titrée après son divorce comtesse de Fredriksborg. Le couple a eu deux enfants Nikolai et Felix nés en 1999 et 2002. Depuis le 1er janvier 2023, les quatre enfants du prince Joachim ont vu leurs titres princiers avec prédicat d’altesse retirés sur décision de la souveraine qui souhaitait restreindre la famille royale active. Ils sont devenus comtes et comtesse de Monpezat, un titre danois créé par la reine Margrethe et faisant référence au patronyme de son défunt époux le prince Henrik, né Henri Laborde de Monpezat.

Après un passage plus que rapide à l’armée qu’il abandonne au cours de la formation préparatoire, le désormais comte Nikolaï qui fêtera ses 24 ans fin du mois d’août, s’est lancé dans le mannequinat. Il a posé pour différents magazines, a été image publicitaire et a défilé pour Dior et Burberry’s.

Depuis 2019, il est étudiant à la Copenhagen Business School. Il a effectué un cursus d’un semestre à Paris. Depuis ce mois d’août, il a mis le cap sur Sydney où il suivra les cours de l’Université de Technologie. Sa petite amie Benedikte Thoustrup, fille d’un banquier danois, l’accompagne.

Le comte Nikolai qui dispose d’un compte Instagram nikolaitildanmark a posté des photos de ses derniers jours en Europe avec une halte dans le Lot en France où la famille royale possède le château de Caÿx puis en Espagne.

Nikolai ne souhaite plus revenir sur l’épisode douloureux que fut le changement de patronyme pour lui et ses frères, une véritable déchirure familiale qui semble aujourd’hui du moins publiquement s’estomper. Il se déclare très enthousiaste de ce séjour en terres australes jusqu’en décembre 2023.

Il faut dire que l’Australie n’est pas une terre inconnue pour les membres de sa famille royale. Le prince Joachim, père de Nikolai, avait travaillé de 1986 à 1987 dans le cadre de son année sabbatique dans une ferme à Wagga Wagga. Et, surtout, la princesse héritière Mary, tante du jeune comte, est née en Tasmanie mais a grandi à Sydney où elle a rencontré lors des jeux olympiques d’été de 2000 son futur époux. On imagine donc que le comte Nikolai n’est pas arrivé en terre inconnue.