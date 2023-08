Ordinateur et trottinette, pas forcément une histoire d’amour

Acer et sa dernière trottinette ES série 5 ©Acer

Si la position de conduite est confortable, le confort de conduite est, lui, un peu rude. Avec une suspension à l’arrière et des pneus pleins, anticrevaison, il faut reconnaître que les vibrations sont très présentes sur des routes qui ne sont pas toujours des plus reposantes. Côté positif, l’écran LCD qui trône au milieu du guidon donne des informations très pratiques. Les phares et clignotants apportent eux aussi une belle visibilité à l’utilisateur. Les automobilistes ou autres usagers de la route sont au fait de la présence de la Acer ES. Autre point positif, l’autonomie. Celle-ci est vraiment bonne et peut être trop, en regard des performances de vitesse. Car, si on peut rouler longtemps, la montée en puissance jusqu’aux fameux 25 km/h prend du temps. À force, cela rend l’engin un peu ennuyeux, surtout quand on a des arrêts à répétition. Il n’est pas facile de comprendre le mode à 3 vitesses, quand on sait que sur le mode 1, la vitesse est limitée à 6 km/h et que seul le mode 3 permet d’avoir accès au fameux Graal de 25 km/h. En descente, la vitesse est bridée et donc, la sensation de freinage automatique se met en route. La sécurité est assurée, mais un phénomène de frustration gagne l’utilisateur qui souhaitera aller un peu plus vite.

Autre petit bémol, il n’y a aucun système pour poser son smartphone. Pas pratique pour avoir une carte et un chemin à suivre.

Acer et sa dernière trottinette ES série 5 ©Acer

Dans ce test, il ressort aussi l’idée que l’application téléchargeable n’est pas très utile. L’écran LCD, évoqué plus haut, donne les informations nécessaires : autonomie, mode de vitesse, et vitesse. Si Acer a voulu apporter un plus technologique qui, in fine, ne s’avère qu’un gadget pour geek en mal d’informations supplémentaires. Que retenir de cette trottinette conçue par Acer ? Un couple assez faible qui limite les accélérations, un poids et une taille conséquents qui rendent l’engin peu maniable une fois plié. Et a contrario, elle a un design sympa, un freinage puissant qui, si on n’est pas vigilant, peut être parfois un peu radical. Une très belle autonomie qui permet à cette trottinette de voyager longtemps, mais qui demande de belles routes lisses. Soyons clairs, cette Acer ES série 5 convient parfaitement pour les petits trajets. L’application ne sert qu’à verrouiller l’engin qui, de toute façon, sera confronté aux risques de vol si on choisit de le laisser en rue.

La question qui se pose est simple, pour un achat qui approche les 500 euros, est-ce un bon investissement ? Du côté de la rédaction et après un mois d’utilisation, ce n’est pas sûr. Déception sur la réactivité de cette trottinette qui ne fait pas le poids face à celles en libre-service qui sont plus nerveuses. Alors oui la Acer ES série 5 est robuste, roule longtemps, mais le géant de l’informatique qui n’en est pas à son coup d’essai dans ce monde des trottinettes électriques n’a pas convaincu.