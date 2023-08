Tous au jardin : petits ou grands les sedums séduisent

Si de nombreuses vivaces sont aptes à traverser des épisodes climatiques anormalement chauds et secs, rares sont celles qui résistent durant une longue période. Les Sedums font partie des végétaux que la sécheresse ne rebute absolument pas. Ils sont de plus très décoratifs et parfaitement rustiques.

Une floraison pour accueillir la fin de l’été

Appelés aussi orpins, les Sedums présentent une grande diversité de feuillages, de floraison et de taille. Ce sont des plantes dites succulentes qui font partie de la grande famille des Crassulacées, comme les cactus. Parmi les espèces les plus appréciées dans les jardins, les Sedums spectabile occupent la première place. Ils forment des touffes denses composées de tiges garnies de feuilles épaisses, larges. Selon le cultivar, le Sedum spectabile peut atteindre de 40 à 60 cm de hauteur. En fin d’été, la plante se couvre d’inflorescences d’un beau rose chez l’espèce type. Le Sedum spectabile “Iceberg” est de plus en plus recherché pour sa floraison d’un blanc pur. Il ne dépasse guère les 35-40 cm. Le cultivar “Brilliant” est aussi très décoratif de par sa floraison cramoisie. “Matrona” fleurit rose clair. L’hybride Sedum x spectabile “Purple Emperor” est remarquable de par son feuillage pourpre foncé et ses fleurs couleur fraise. Tous ces Sedum poussent à merveille au soleil, à la chaleur et dans la plupart des sols bien drainés. Il est même possible de les cultiver dans des pots à placer sur le balcon ou la terrasse. À noter aussi que la floraison de ses vivaces attire de nombreux insectes dont des abeilles, des bourdons et des papillons. Ce sont, par conséquent, des plantes intéressantes pour la biodiversité.

Petits mais très beaux !

Pour une rocaille ou dans un pot, les Sedums “nains” sont des valeurs sûres. Le bien connu Sedum acre ou poivre des murailles ne dépasse pas les 6-8 cm et est bien tapissant. Sa floraison jaune ne passe pas inaperçue. Le Sedum spathulifolium est compact (10 cm) et aime les terres caillouteuses. Il fleurit jaune, d’avril à juillet. Le cultivar “Cape Blanco” est recherché pour son feuillage gris argenté et ses fleurs jaunes, au printemps. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi beaucoup d’autres.

Morina longifolia ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : René Morin lui a donné son nom

Ce passionné de nature et de plantes est notamment réputé pour avoir créé le premier catalogue mondial de plantes, “Catalogus plantarum Renati Morini”, en 1621. Il a donné son nom à une très belle vivace : Morina longifolia. D’origine himalayenne, elle surprend de par son architecture qui est tout sauf classique… Elle se présente d’abord comme une rosette persistante composée de feuilles allongées, bordées de piquants et d’un beau vert foncé. Au début de l’été, apparaissent de fortes tiges de près de 80 cm de hauteur, tiges garnies de nombreuses fleurs tubulaires. Ces fleurs sont blanches à l’épanouissement avant de virer au rose pâle puis au rose nettement plus foncé, presque rouge. Ce changement de couleur se produit dès que la fleur a été pollinisée. Pour une question de survie et pour un maximum d’efficacité, la plante indique ainsi aux insectes les fleurs qui doivent encore être fécondées ! Ce n’est pas pour rien qu’on parle de plus en plus de l’intelligence des plantes… Cette floraison de toute beauté débute donc en juin pour se terminer fin août-début septembre. Du point de vue rusticité, le Morina longifolia supporte des gelées de l’ordre de - 15°C. Un sol très bien drainé voire sec lui convient très bien alors qu’un sol argileux la fait dépérir rapidement. Morina longifolia aime le plein soleil et il faudra en tenir compte lors de la plantation. Un petit bijou à dénicher dans les foires aux plantes…

argyope frelon ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : superbe argyope frelon

Appelée aussi argyope fasciée ou épeire fasciée, cette araignée est assez commune dans nos jardins. Son nom latin Argyope bruennichi. Comme assez souvent dans le monde des araignées, le mâle est relativement petit (4 mm) et de couleur assez terne tandis que la femelle atteint 20 mm et est bien colorée. Son abdomen est traversé de bandes noires qui séparent des lignes blanches et jaunes, ce qui lui vaut son nom d’argyope frelon. Cette belle araignée tisse une grande toile ronde sur laquelle courent des fils de soie en zigzag ce qui permet à cette œuvre d’art d’être bien stable et solide. Cette toile est fabriquée soit au petit matin, soit à la tombée du jour. Elle est toujours assez proche du sol, à maximum 1 m de hauteur, dans les hautes herbes. L’araignée frelon immobilise ses proies en injectant son venin puis digère les chairs. Elle consomme majoritairement des mouches, des abeilles mais son plat préféré ce sont les sauterelles. À noter que l’argyope fasciée pratique le cannibalisme sexuel puisqu’après l’accouplement le mâle abandonne ses parties génitales. Les jeunes apparaissent rapidement après la ponte mais ne se développeront qu’après l’hiver. L’argyope frelon est totalement inoffensive pour l’être humain et très utile pour la biodiversité. Malheureusement, cette espèce semble se raréfier depuis quelques années. Si vous en observez chez vous, protégez-la !

Roses of Jericho (Selaginella lepidophylla), a plant of desert origin, called the plant of the resurrection, closes when it is waterless and so it dries, and returns green, opening like a green rose when bathing it, flower market, italy ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Les curiosités botaniques sont nombreuses mais une plante capable de résister très longtemps à la sécheresse et de renaître dès qu’elle est arrosée, c’est vraiment extraordinaire. La Selaginella lepidophylla ne dépasse pas les 5-6 cm de hauteur pour une envergure de 20 cm au stade adulte. Originaire du désert de Chihuahua, elle survit à la sécheresse en “retirant” l’entièreté de la sève de son feuillage : elle entre en dormance. Durant cette période, elle ressemble à une petite masse brune et sèche. Mais quand la pluie arrive, parfois après plus d’un an, cette sélaginelle se développe et reverdit. Ce n’est pas sans raison qu’elle est populairement appelée “plante de la résurrection” !