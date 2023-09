Les diadèmes prêtés des princesses de Danemark

En 2004, lors du mariage du prince héritier avec Mary Donaldson, la reine Margrethe et son époux le prince Henrik offrirent un fin diadème de perles et diamants à leur nouvelle belle-fille. Elle le coiffa le jour des noces. Mary hérita aussi d’une parure de rubis et de diamants. La princesse a depuis porté ces deux diadèmes.

En 2009, lors des festivités à l’occasion des 75 ans du prince Henrik, trois soirées de gala sont organisées. La princesse héritière apparaît un soir avec un diadème que l’on ne connaissait pas et qui était inconnu de l’écrin royal. Baptisé “Midnight tiara”, il s’agit d’une création du joaillier danois contemporain Ole Lynggaard, fournisseur de la Cour. Il avait été précédemment présenté lors d’une exposition à Copenhague. Il se compose de 31 bourgeons de fleurs en diamants et pierres de lune. Ces bourgeons se fondent dans des feuilles et des branches en or rose 18 carats, or blanc et argent oxydé. Le diadème rappelle les origines australiennes de la princesse puisque les feuilles sont des acacias, l’emblème national d’Australie.

Le diadème que la princesse a depuis lors porté en quelques occasions n’a pas été acheté par la Cour. Il est toujours la propriété du joaillier qui le met à disposition de la princesse héritière Mary lorsqu’elle le sollicite. Il ne peut d’ailleurs être porté que par elle.

En 2008, le prince Joachim de Danemark se remarie avec Marie Cavallier. La reine offre un diadème familial à motifs floraux à sa belle-fille. C’est son seul diadème. En 2018, lors de la visite d’État du président de la République française Emmanuel Macron, la souveraine donne un dîner de gala au château de Christiansborg à Copenhague. La princesse Marie apparaît coiffée d’un mystérieux diadème de diamants et de saphirs. On apprendra dans la foulée qu’il a été créé par le joaillier français Mauboussin en collaboration avec la princesse Marie. Il se compose de diamants et saphirs dont un saphir poire de Ceylan de 6,82 carats et est monté sur or blanc. Appelé “Nuits claires”, il célèbre l’amitié franco-danoise et rend hommage aux nuits danoises. Il n’appartient pas à la princesse, mais Mauboussin avait indiqué qu’il lui serait prêté à sa demande.

Si des colliers ou boucles d’oreilles sont parfois prêtés aux princesses, ces deux cas de diadèmes prêtés sont uniques au sein des monarchies européennes.