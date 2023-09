Les objets ont une histoire : une chope pour endiguer la peste noire

Ce n’est pas un hasard si le mot chope provient de l’alsacien “schoppe” qui signifie littéralement un grand verre de bière. On se doutait de l’origine germanique de cet objet qui s’est transmis ensuite dans de nombreux pays dont le nôtre.

À l’origine, la chope à bière possédait un couvercle, comme on en voit encore parfois de nos jours. L’origine de ce couvercle se trouve dans les mesures prises pour lutter contre une terrible maladie.

Nous sommes en Allemagne au XIVe siècle. La peste noire (transmise par les puces des rats amenés par des bateaux) fait des ravages autour d’elle dans toute l’Europe mais aussi en Afrique du Nord et en Asie. Une véritable pandémie qui fera entre 75 et 200 millions de morts.

Un couvercle protecteur

En Allemagne, l’empereur germanique décide de prendre des mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. Parmi ces mesures, il impose que la bière, qui coulait déjà à flots dans le pays, soit bue dans de grands pots recouverts d’un couvercle en étain destiné à protéger des microbes le précieux liquide qui, jusque-là, était versé dans des récipients très divers (gobelets, coupes, calices…) sans couvercle bien entendu. Le couvercle, souvent décoré, était également d’application pour tous les récipients qui contenaient des aliments. C’est ainsi que la chope à bière voit le jour !

La chope était fabriquée initialement en argile ou en bois mais les fabricants adoptent ensuite l’étain. Plus tard, l’étain sera remplacé par le verre – qui apparut au XIXe siècle dans les brasseries en Allemagne et en Tchéquie, où de nombreux clients attitrés possédaient une chope à leur nom – ou le grès qui conserve la bière bien au frais. Il faut dire qu’à l’époque, l’étain était fait à base de plomb ce qui provoquait de très nombreux empoisonnements chez les buveurs de bière… Le couvercle subsiste jusqu’au XIXe siècle avant de disparaître.

Aux XVIe et XVIIe siècles, la chope est souvent fabriquée en porcelaine par des artisans compétents et doués. Elle devient un objet de convoitise mais aussi un symbole de richesse.

La chope à bière, qui fait partie intégrante de la culture allemande, sera ensuite mise à toutes les sauces. Elle servira de supports publicitaires, notamment pour les grandes marques de bière. Les chopes touristiques voient le jour un peu partout en Allemagne. Avec des designs et des matériaux divers (verre, étain sans plomb, faïence, porcelaine…).

Des chopes commémoratives sont également produites, notamment une chope pesant un kilo, émise par le Museum de Francfort à l’occasion du 200e anniversaire du couronnement du dernier empereur romain germanique à Francfort. Elle est réalisée en étain fin et sculpté et représente les monnaies et médailles officielles de couronnement des empereurs romains germaniques.

Des chopes originales sont mises sur le marché sous la forme de personnages célèbres comme François Mitterrand… Une chope représente aussi l’attentat du 11 septembre à New York !

Boire une chope

Logiquement, apparaissent les collectionneurs de chopes, appelés “tégestophiles”, un mot qui, par extension, désigne en réalité ceux qui collectionnent tous les objets liés à la bière (verres, chopes, capsules, bouteilles…). Un des tégestophiles les plus célèbres est français. Yves Cordeau collectionne les chopes depuis 1978. Il en possède aujourd’hui près de 4500. Une de ces chopes à l’effigie des rois de Pologne, datant de 1880, vaut plus de 2000 €.

Aujourd’hui, “boire une chope” est une expression qui veut tout simplement dire boire un verre de bière dans n’importe quel récipient. Les vraies chopes sont rares dans les établissements même si certains sont très fiers d’en posséder.

Étant donné que les Britanniques ne font jamais comme les autres Européens (en roulant à gauche notamment…), ils ont adopté la chope en l’adaptant. La chope a débarqué au Royaume-Uni en 1698, trois siècles après sa naissance. Très vite, elle fut modifiée. On l’appela pinte et sa contenance dépassa un demi-litre (0,56 l). De plus, sa forme ergonomique, légèrement évasée au milieu du col, rend ce pot plus maniable. Il est également très résistant et idéal pour les bières à pression. Clairement, une pinte n’est pas une chope…