C'est parti pour les journées du patrimoine, qui veulent sensibiliser les enfants et les ados

À cette occasion, une nouvelle collection de carnets ludiques; "Qu'est-ce que...?", a vu le jour. Les deux premiers numéros, publiés par l'AWaP, ont pour titre "Qu'est-ce que le patrimoine?" et "Qu'est-ce qu'un château?".

Et à propos de château, c'est celui de Bouillon, et à travers lui toute la cité gaumaise, qui servira de cadre au coup d'envoi des activités autour du patrimoine, avec un spectacle dans le château, le vendredi 8 à 21h15 et à 22h15, et un parcours à travers les ruelles intitulé "L'Odyssée de lumière" (inscription obligatoire au spectacle sur le site www.journeesdupatrimoine.be où vous pourrez aussi télécharger la brochure de plus de 200 pages, en vue de baliser votre week-end).

En 34 éditions de journées du patrimoine, on pourrait imaginer que tous les lieux ont déjà été ouverts au public. Pourtant, des trésors restent à explorer. Tour d'horizon des inédits, province par province.

À Mont-Saint-Guibert (BW), les orangeries de Bierbais, imaginées en 1828 par Monsieur Petersen, étaient tombées dans l'oubli, faute d'entretien, elles qui furent connues du monde entier, au point que l'architecte sera invité à concevoir les serres du Botanique, à Bruxelles, et celles de Mariemont. L'impressionnante cense de Noduwez, du XVIIe siècle, sera le cadre idéal pour un Cluedo® géant. À Walhain, potales et chapelles foisonnent, dont celle dédiée à sainte Barbe récemment restaurée.

Le petit patrimoine, c'est aussi ce que propose Beaumont, dans le Hainaut. La belle académie de musique d'Ath accueillera tout le week-end des Ath'eliers organisés par ses élèves. Les contes et légendes du pays d'Ath seront à écouter dans l'église de la Visitation, de style néo-roman, située à Ligne. La ferme Degrave, à Ostiches, mettra l'accent sur les métiers d'autrefois. À Harchies, la perche couverte vous révélera un sport peu commun, le tir à l'arc vertical. Rénové et installé en décembre 2022 dans l'ancien bâtiment du corps de cavalerie de la gendarmerie, le musée des Beaux-Arts de Charleroi sera lui aussi de la fête. Nouveaux venus encore en Hainaut: la Cité de l'Enfance à Marcinelle, le patrimoine jurbisien, le château du Val de la Marquette et la ferme du Parc à Montignies-lez-Lens ainsi que l'église ND de Montbliart avec ses beaux vitraux.

En province de Liège cette fois, on ira du côté de l'église des Avins, à Clavier. Dédiée à saint Martin et située sur un éperon rocheux dominant la vallée du Hoyoux, elle est connue pour sa tour romane. Dédiée au même saint, l'église de Comblain-au-Pont abrite du mobilier ancien, ainsi qu'un orgue rénové en 2022. Le 104, théâtre bien connu des Liégeois, va bénéficier d'une rénovation. Ce week-end, certains espaces inchangés depuis le XIXe siècle seront accessibles au public. À Olne enfin, la vallée des moulins vous sera contée.

Les moulins d'Olne, l'un des plus beaux villages de Wallonie, se raconteront tout le week-end. ©Mark Rossignol

Dans le Luxembourg, ce sont des villages entiers qui figurent au programme pour la première fois, comme ceux de Martué et de Cierreux. L'ancienne école de Nassogne vous accueillera, l'occasion de découvrir les fontaines de l'entité.

Le patrimoine est aussi naturel, comme à Martué. ©CGT - Alex Kouprianoff

Villages encore dans le Namurois, avec Bovesse, ou encore Maizeret, le plus petit village de l'entité d'Andenne. Le riche patrimoine culturel et naturel de Denée, célèbre pour son marbre noir et ses fossiles marins rarissimes, sera lui aussi mis en évidence pour la première fois, ce qui sera également le cas pour le carmel de Matagne-la-Petite, à Doische, ou le Grand Manège, à Namur, devenu le Concert Hall en 2021.