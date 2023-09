Claudia Stilianopoulos, l’amie de cœur du prince Ernst August de Hanovre

Le fils cadet d’Ernst August de Hanovre, le prince Christian, vit depuis plusieurs années dans la capitale espagnole avec son épouse péruvienne Alessandra de Osma et leurs jumeaux Nicolas et Sofia. Le prince de Hanovre qui ne parle plus à son fils aîné, le prince héritier Ernst August, depuis que les tribunaux allemands l’ont débouté dans son bras de fer pour reprendre le contrôle du patrimoine familial, sait alors se présenter sous un jour peu connu de sa personnalité, à savoir un grand-père très attentionné.

Vivant séparé depuis 2009 de la princesse Caroline de Monaco avec qui il a eu une fille, la princesse Alexandra, en 1999, Ernst August a connu ces dernières années des tourmentes judiciaires et des ennuis successifs de santé en raison de ses excès passés. Il n’a cependant pas totalement perdu son côté irascible. Cet été, se rendant sur l’île d’Ibiza en compagnie de Claudia Stilianopoulos, le prince avait fait étalage en anglais de sa mauvaise humeur à bord d’un avion de ligne. Peu familière de ce genre d’esclandre en public, Claudia s’empressa de temporiser pour calmer la situation.

Claudia est le troisième enfant de Mike Stilianopoulos, un diplomate philippin d’origine grecque, qui fut ambassadeur au Royaume-Uni. Il a épousé en 1957 Esperanza dite Pitita Ridruejo, une socialite espagnole, devenue à la fin de sa vie très pieuse et ayant écrit des ouvrages sur des apparitions de la Vierge. Leurs témoins de mariage n’étaient autres que le comte de Barcelone et son fils, le futur roi Juan Carlos d’Espagne. Le couple Stilianopoulos possédait une villa à Marbella où il accueillit de nombreux amis dont la princesse Margaret, sœur d’Elizabeth II, avec son jeune amant Roddy Llewellyn, ce qui précipita son divorce d’avec Anthony Armstrong-Jones, Lord Snowdon.

Si le prince de Hanovre n’a de contacts qu’avec son fils, le prince Christian, les enfants du prince sont quant à eux restés en contact avec la princesse Caroline et ses enfants Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi, nés de son union avec le défunt Stefano Casiraghi. Les deux familles se connaissent depuis toujours puisqu’Ernst August et sa première épouse Chantal Hochuli fréquentaient la famille Grimaldi.

Il n’est donc pas rare de voir les Hanovre et les Casiraghi ensemble lors de célébrations familiales, ayant formé ensemble une famille recomposée heureuse pendant près de dix ans. En Principauté, les rumeurs d’annonce de fiançailles de la princesse Alexandra de Hanovre avec son petit ami Ben-Sylvester Strautmann vont bon train. Les jeunes gens qui se fréquentent depuis 2016 ont fait plusieurs apparitions publiques à Monaco, notamment lors des événements organisés pour le centenaire de la naissance du prince Rainier. Une étape de plus dans la pleine acceptation du jeune homme par la famille princière. Un mariage à l’horizon qui verra se retrouver les deux familles avec ou sans Ernst August ?