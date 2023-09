Il y a toujours quelque chose à faire au jardin en fonction des saisons mais aussi des besoins, des envies du jardinier et de la structure du jardin.

Des semis et des repiquages au potager

Des parcelles du potager se libèrent et il est par conséquent opportun de prévoir des légumes “de remplacement”. Vous pouvez encore semer de la doucette, autre nom de la mâche. À noter que les graines de mâche de plus de 2 ans germent mieux. Pour réussir le semis, les graines ne doivent être que légèrement enterrées et le sol tassé légèrement avant de répartir les graines. Un semis de radis hâtif est aussi envisageable, mais si vous aimez consommer de la délicieuse laitue en hiver (et jusqu’en mars), il faudra penser à semer une variété extraordinaire, à savoir la laitue d’hiver “Passion brune”. Très résistante au froid, elle continue à grossir durant chaque période de douceur ! Le semis peut s’effectuer en serre froide ou sous couche en gardant bien en tête que des températures supérieures à 20°C entraînent la dormance des semences de laitues. Le repiquage au jardin aura lieu en octobre. N’aimant pas du tout la chaleur, les épinards peuvent encore être semés en septembre, si possible dans la première moitié du mois.

Les cucurbitacées et le blanc

Toutes les espèces de cette famille sont sensibles au blanc, autrement dit à l’oïdium. Cette “poudre” blanche provoque le dessèchement du feuillage assez rapidement. Si l’attaque est minime et que la plante est en fin de vie, laissez faire la nature et n’intervenez pas. Dans le cas d’un rapide développement de l’oïdium sur des plantes encore saines, pulvérisez le végétal avec une solution composée de 1 L de lait demi-écrémé et de 3 L d’eau de pluie. Résultat garanti et sans aucune nocivité. Sont concernés ici les courges, courgettes, potirons…

Des fraisiers pour une récolte en 2024

La meilleure période pour planter des fraisiers courts de la mi-août à la mi-septembre. La terre est encore bien chaude et, normalement, humide : deux conditions importantes pour une bonne reprise des fraisiers. L’emplacement doit être ensoleillé et le sol suffisamment bien pourvu en matières nutritives. Attention : ne jamais planter des fraisiers au même endroit pendant au minimum 3 ans sauf apport d’un engrais organique bien spécifique. À vous maintenant de choisir les variétés qui vous plaisent le plus…

Le caraganier ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : le caraganier

Encore un arbuste qu’on ne rencontre pas fréquemment dans les jardins. L’arbre aux pois ou caraganier (Caragana arborescens) est un grand arbuste (ou un petit arbre) de la famille des Fabacées (comme les haricots, les fèves ou les pois). D’origine mongole, on le surnomme aussi “pois de Sibérie”. De port étroit, il peut atteindre dans nos régions 3 à 4 m de hauteur. Ses feuilles composées apportent une touche assez légère à l’ensemble. En mai-juin, de très nombreuses fleurs d’un jaune très vif garnissent la plante. Cette lumineuse et mellifère floraison est suivie de fruits qui ressemblent aux gousses des pois potagers. Fleurs et pois sont comestibles. Totalement rustique (-25°C et moins), le caraganier peut être planté en isolé ou au contraire faire partie d’un ensemble d’arbustes. Il pourra aussi trouver place dans une haie vive en compagnie d’autres arbustes comme les sauges d’Afghanistan (Perovskia), les gattiliers (Vitex agnus-castus) ou encore l’arbre à perruque (Cotinus). Le Caragana arborescens peut croître dans des sols acides comme dans des terres calcaires, même pauvres mais n’apprécie pas du tout les sols humides. Bref une plante multi-usages facile à vivre. Réservez-en un exemplaire chez votre pépiniériste sans plus tarder ou parcourez les foires aux plantes parce que, malgré ses qualités, le Caragana arborescens reste difficile à se procurer…

l’araignée crabe (Misumena vatia). ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : une araignée qui ressemble à un crabe !

Continuons notre petit tour des araignées du jardin avec cette reine du camouflage, l’araignée crabe (Misumena vatia). De petite taille, à peine 3 à 5 mm pour le mâle et 8 à 11 mm pour la femelle, cette araignée est commune dans nos jardins mais son camouflage est tel qu’il n’est pas toujours facile de la repérer. Le mâle possède un abdomen blanc jaunâtre tandis que la femelle est blanche, jaune ou vert pâle. Pourquoi araignée crabe ? C’est sa façon de se déplacer qui lui a valu ce surnom : l’espèce a deux pattes antérieures plus longues que les postérieures, ce qui a pour conséquence que cette araignée originale se déplace de manière latérale, comme le fait le crabe. Autre nom populaire de l’araignée crabe : thomise variable. Cela s’explique par le fait qu’elle change de couleur en fonction du végétal sur lequel elle chasse ses proies. Si, par exemple, elle est posée sur une fleur jaune, elle devient jaune, ce qui la rend quasiment invisible par ses futures proies. Évidemment, ce changement de couleur ne se fait pas dans la minute, il faut en moyenne 4-5 jours d’adaptation. L’araignée crabe ne tisse jamais de toile mais chasse à l’affût. Elle se nourrit de mouches, syrphes, guêpes et même petits papillons. Ses pattes antérieures sont toujours prêtes à frapper et la réaction est extrêmement rapide, ce qui ne laisse aucune chance à l’insecte. Dès la capture, elle injecte un venin qui liquéfie la victime et la rend facilement assimilable par l’araignée.

Ivy Leaved Cyclamen latin name Cyclamen hederifolium growing wild in a British hedgerow ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Si le cyclamen de Perse est apprécié comme plante d’intérieur, les cyclamens rustiques sont peu présents dans les jardins. Ce sont des vivaces faciles à vivre et dont les tubercules (des cormes pour être précis) se plantent en automne, partie concave vers le haut et à très faible profondeur (1 à 4 cm). Saviez-vous que le Cyclamen coum, espèce originaire des Balkans et de la Turquie, a la bonne idée de fleurir en février-mars (parfois même déjà en janvier) ? Il pousse à mi-ombre, dans un sol léger et, avec le temps, il forme des touffes de plus en plus denses et fleuries. Cerise sur le gâteau, son feuillage est lui aussi très décoratif et apparaît à l’automne.