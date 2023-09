Invictus Games: la sixième édition bientôt lancée, avec la présence du prince Harry

C’est le prince Harry alors au zénith de sa popularité et encore auréolé de gloire après ses missions militaires en Afghanistan qui a lancé l’idée de l’organisation de cette compétition multisports s’adressant aux soldats et vétérans de guerre blessés au combat. Le prince s’est inspiré des Warrior Games qui existaient déjà pour les soldats et vétérans américains en situation de handicap après avoir été touchés au combat.