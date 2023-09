Le lac méconnu de Berlare: un havre de paix à distance raisonnable de Bruxelles

Berlare, une commune qui respire la détente, l’air pur, le bonheur, la quiétude, la relaxation, halte touristique pour les nombreux cyclistes et promeneurs agrémentée de nombreuses tavernes et restaurants aux terrasses bien exposées au soleil offrant une vue imprenable sur l’horizon aquatique du lac ; après en avoir fait le tour en visitant la très belle chapelle de Bareldonk, le clos des canards et la statue du coupeur de tourbe.

L’extraction de la tourbe

Il y a plusieurs milliers d’années, là où se trouve aujourd’hui le lac, il y avait un méandre de l’Escaut autour d’une colline de sable alluviale. En raison d’un changement de cours de la rivière, un lac en forme de fer à cheval a été créé. La zone a fini par s’envaser, non sans laisser derrière elle une couche de tourbe. À la fin du XVIIe siècle, on a commencé à extraire cette tourbe qui, séchée, devient un combustible recherché. Au début du XVIIIe siècle, la taille de la tourbe était une industrie importante à Berlare.

La tourbe est une matière organique fossile formée par accumulation de matière organique morte, essentiellement des végétaux, dans un milieu saturé en eau.

À la fin du XVIIe siècle, les prairies marécageuses étaient presque exclusivement présentes à l’endroit où se situe le Donkmeer. Un fossé divisait le terrain en deux. Le lac de Berlare n’est pas encore visible sur les cartes Ferrari des années 1770, et n’a en fait été créé qu’à la fin du XVIIIe siècle lors de l’extraction de la tourbe.

Dans les années 1850, plus d’un siècle d’extraction de tourbe a créé une vaste zone humide comprenant 225 hectares de surface d’eau et 400 hectares de marais ou de prairies humides. Il a été décidé d’assécher les marais autour du Donk afin d’obtenir des terres agricoles fertiles.

Dormir sous une tente flottante sur un ponton au milieu d'un lac, c'est réalisable à Berlare ! ©Caroline Vanbossel.

Berlare, étape touristique de Flandre

Lorsqu’un tramway à vapeur a été mis en service entre Gand et Hamme en 1891, il a amené les premiers touristes vers Berlare. Avant 1918, il y avait déjà plusieurs cafés et restaurants autour du lac et des bateaux à voile ou à rames étaient loués. Le lac de Donk est devenu une station touristique de loisirs bien connue et a attiré de nombreux touristes, en partie à cause des restaurants d’anguilles. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la construction de nombreuses résidences et la création de plusieurs zones de campings autour du lac ont accru la fréquentation des lieux.

Berlare ? C’est le calme, la tranquillité, la sérénité, la beauté de la nature, l’onde reposante d’un lac aux portes de l’agglomération bruxelloise. Un lieu qui mérite d’être mieux connu.