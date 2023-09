Les 60 ans de Miriam Ungria : de princesse de Bulgarie à princesse de Jordanie

En juillet 1996, elle épouse en la cathédrale orthodoxe de Madrid le prince héritier Kardam de Bulgarie, fils aîné du roi Siméon II de Bulgarie. La famille royale espagnole très proche de la famille royale bulgare qui a vécu en exil en Espagne, est présente au grand complet.

Installés dans la capitale espagnole, Kardam et Miriam ont deux fils Boris (prénommé en l’honneur de son arrière-grand-père paternel le roi Boris qui décéda dans des circonstances restées suspectes en 1943 après une entrevue avec Hitler) et Beltran. Le prince Kardam occupe de hautes fonctions dans une société de mobilophonie tandis que Miriam se consacre à la création de bijoux au sein de la joaillerie Carrera&Carrera.

Couple sans histoire, on les croise lors des grands rendez-vous du Gotha. Titrés prince et princesse de Tirnovo, ils découvrent avec leurs enfants la Bulgarie depuis le retour du roi Siméon sur le sol de sa patrie. Ils sont aussi présents avec les frères et sœur de Kardam en 2001 lorsque Siméon devient Premier ministre de Bulgarie.

Le prince Kardam et la princesse Miriam se rendent aussi régulièrement en Jordanie. Les liens entre les deux familles royales sont très proches. Ce bonheur familial va voler en éclats le 15 août 2008. Kardam de Bulgarie est au volant de sa Jaguar lorsque c’est l’accident dans la localité d’El Molar dans la région de Madrid. Le prince est très grièvement blessé et souffre de très importantes lésions cérébrales. Il reste pendant plusieurs jours dans le coma. Miriam est touchée aux cervicales et a un bras cassé.

Très entourée par sa famille et par sa belle-famille, la princesse Miriam se consacre corps et âme à la récupération de santé de son époux. Après de longs mois à l’hôpital de La Paz à Madrid, il est transféré dans leur maison qui a été réaménagée pour l’accueillir au mieux. Ayant appris qu’un traitement porteur de grands espoirs était donné dans un centre en Galice, la princesse s’installe quelques mois sur place avec son époux.

Ce dernier ne recouvrit jamais l’usage de la parole bien qu’il soit sorti du coma. En 2012 pour ses 50 ans, elle organise une fête où sont notamment conviés le roi Philippe et la reine Mathilde. La princesse est persuadée que son époux, bien que ne pouvant pas communiquer, ressent les choses et peut ainsi revoir des visages amis.

En 2014, la princesse lance sa propre création MdeU. Elle présente ses bijoux au Moyen-Orient et en Bulgarie. Parmi ses clientes, la reine Maxima des Pays-Bas et sa belle-sœur la princesse Laurentien ou encore la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg. Ce ne sont pas des années faciles pour la princesse qui peut compter aussi sur la grande maturité de ses deux fils, Boris et Beltran.

En 2015, presque sept ans après son accident, le prince héritier Kardam succombe à une infection pulmonaire. Il avait 52 ans. Le prince est inhumé au cimetière San Isidro à Madrid. Lors de l’office religieux célébré après l’enterrement, de nombreux membres de familles royales font le déplacement pour entourer la princesse et ses fils. Moment particulièrement poignant lorsque Beatrix des Pays-Bas se jette dans les bras du roi Siméon. Ils ont tous les deux perdu un fils. Le prince Friso des Pays-Bas s’est en effet éteint en 2013 des suites d’un accident de ski qui l’avait plongé pendant 18 mois dans le coma.

Après la mort de son époux, Miriam vend leur maison pour s’installer dans le centre de Madrid. Elle prend ensuite la décision de quitter l’Espagne pour s’établir à Londres auprès de ses deux fils, Londres étant une meilleure connexion aussi pour ses déplacements professionnels.

Il y a un an, la princesse est avec ses fils en Jordanie sur les rives du Jourdain où une stèle rend hommage au prince Kardam. Elle avait été édifiée à l’initiative du prince Ghazi. Ce dernier connaît bien la famille royale puisqu’il partagea sa chambrée d’étudiant avec le prince Kirill, beau-frère de Miriam. Le prince est le conseiller spécial du roi Abdallah pour les questions religieuses. Il a été marié de 1997 à 2021 et est père de quatre enfants.

Le mariage civil – qui surprend tout le monde – avec la princesse Miriam se déroule le 3 septembre 2022 au Palais Raghadan à Amman. La Cour diffuse ensuite une photo des mariés avec le roi de Jordanie. Miriam entre dans la famille royale hachémite. Ses anciens beaux-parents, le roi Siméon et la reine Margarita, qui étaient informés de cette union, sont les premiers à faire part de leur bonheur pour Miriam qui a tellement enduré de souffrances depuis ce tragique accident de la route.

Aujourd’hui, la princesse vit en Jordanie. On l’a vue lors du mariage du prince héritier Hussein, parfaitement intégrée à cette nouvelle vie que le destin lui a accordée.