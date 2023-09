Un coup de chaud dans votre habitation ? Les conseils pour rester au frais chez soi

Quand nous sommes dans une pièce où la température intérieure dépasse les 25 degrés, un sentiment de “trop chaud” nous envahit et nous semble très vite désagréable. Le premier réflexe qui vient est d’ouvrir les fenêtres pour tenter d’aérer notre habitation mais cela ne sert à rien si l’air extérieur dépasse largement les 25 degrés. La première chose à savoir, c’est que la chaleur entre surtout par les vitres et crée très vite un effet de serres dans les pièces d’une habitation.

Les rayons du soleil pénètrent dans le bâtiment, échauffent les parois et le mobilier mais n’en ressortent pas. Ce qui fait que la chaleur s’accumule, jour après jour, à l’intérieur ! Pour éviter cela, il faut tout d’abord protéger, par l’extérieur, ses vitres orientées sud du soleil. Plusieurs possibilités existent : les stores et tentes, les volets ou encore les auvents fixes ou amovibles.

Si cela n’est pas possible pour vous, fermez vos rideaux. Une solution certes moins efficace car la chaleur aura déjà traversé la vitre, mais les rayons de soleil directs seront au minimum arrêtés.

Le “night-cooling”, la tendance rafraîchissante

Viennent ensuite l’étape du rafraîchissement du logement et le fameux “night-cooling”. Lorsque la température de l’air extérieur est plus basse que la température intérieure, ouvrez les fenêtres et créez des courants d’air afin d’évacuer la chaleur emmagasinée par les murs.

Pendant les fortes chaleurs, il est également conseillé de ne pas utiliser les équipements générateurs de chaleur. Évitez donc, par exemple, d’utiliser votre four en cuisine qui peut dégager une forte chaleur pendant et après son utilisation.

Outre les vitres, la chaleur est également transmise par les murs et les toitures. Pour la repousser au maximum, des travaux d’isolation peuvent s’avérer utiles. D’autres moyens existent comme le fait de faire pousser des plantes grimpantes, installer une toiture végétalisée ou des panneaux solaires.

La végétation vous apportera de la fraîcheur, par l’ombre qu’elle procure mais aussi par son évapotranspiration. Les toitures végétalisées contribuent également à résoudre plusieurs problèmes auxquels sont confrontées nos villes aujourd’hui. Elles contribuent à limiter les inondations, sont bénéfiques pour la biodiversité et participent à la protection du bâtiment.

Un mur végétal ©EDA

Une maison blanche sera plus fraîche

Les matériaux utilisés pour votre habitat ont également leur rôle à jouer en fonction de leur inertie thermique. Un mur en béton transmettra moins de chaleur, et de manière plus décalée dans le temps, qu’une paroi en bois.

La couleur a aussi son influence : le noir absorbe la chaleur, le blanc la réfléchit. C’est pour cette raison que dans les pays du sud, les maisons sont souvent blanches et qu’aujourd’hui, on observe de plus en plus de toitures plates avec un revêtement de couleur claire.

Le centre de conseils Homegrade est un service qui conseille gratuitement les Bruxellois dans leurs projets de rénovation et s’adresse à tous les particuliers – propriétaires, copropriétaires et locataires – qui désirent améliorer la qualité de vie dans leur logement et en réduire l’impact environnemental.