50 ans du décès du roi Gustaf VI Adolf de Suède

50 ans de règne de l’actuel souverain, mais aussi 50 ans du décès de son prédécesseur son grand-père paternel le roi Gustaf VI Adolf. Dans les monarchies, hormis en cas d’abdication, la donne est : “Le Roi est mort. Vive le Roi ! ”

Gustaf V Adolf de Suède s’est éteint le 15 septembre 1973 à 20 h 35 à l’hôpital de Helsinborg où il avait été admis en raison d’une pneumonie. Il était âgé de 90 ans. Il avait régné 23 ans sur la Suède. Sa vie ne fut pas un chemin de roses, bien au contraire. Le destin frappa à plusieurs reprises la vie familiale de ce monarque très populaire, qui régna en toute simplicité.

Fils aîné du roi Gustaf V et de la reine Viktoria de suède, née princesse de Bade, Oscar, Frederik, Vilhelm, Olaf, Gustaf, Adolf (plus tard appelé Gustaf Adolf) vit le jour à Stockholm le 11 novembre 1882. Il a 25 ans lorsque son père devient Roi en 1907. Gustaf Adolf alors prince héritier en second, contracte un mariage d’amour au château de Windsor avec la princesse Margaret de Connaught, petite-fille de la reine Victoria. Son père le prince Arthur est le septième des neuf enfants de la reine Victoria et du prince Albert.

Il a été en poste en Égypte au sein de l’armée de l’Empire et est devenu ami avec le khédive. En 1905, pour l’anniversaire de ce dernier, une grande fête est donnée au Caire. Le prince Arthur entend présenter sa fille la princesse Patricia au jeune prince de Suède Gustaf Adolf, mais celui-ci tombe sous le charme de sa sœur la princesse Margaret.

Le couple princier vit entre le palais royal à Stockholm et le château de Sofiero à Helsinborg où la princesse s’adonne au jardinage. Le couple mène une vie de famille très simple et heureuse. Après quinze ans de mariage, ils ont eu cinq enfants : Gustaf Adolf (père de l’actuel roi de Suède), Sigvard, Ingrid, Bertil et Carl Johan.

Âgée de 38 ans et enceinte de son sixième enfant, l’état de santé de la princesse Margaret se dégrade subitement. Les médecins diagnostiquent une mastoïdite, une complication d’une otite qui finit par l’emporter le 1er mai 1920. Le prince héritier reste veuf à 37 ans avec cinq enfants entre 14 et 3 ans et demi. Les rues de la capitale suédoise sont bondées, la population, sous le choc, est venue en masse pour dire adieu à la jeune femme. Gustaf Adolf marche derrière le cercueil avec ses enfants.

Trois ans plus tard, il se remarie avec lady Louise Mountbatten, également descendante de la reine Victoria. Louise est la sœur de lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, oncle adoré du roi Charles III, assassiné en 1979 par l’IRA. Ils n’auront qu’une fille mort-née.

Ce n’est qu’en 1950 que Gustaf Adolf monte enfin sur le trône. La situation de l’avenir de la monarchie est alors plus que délicate. En 1947, il a perdu son fils aîné dans un accident d’avion au Danemark. Le jeune prince Gustaf Adolf, âgé de 38 ans, laisse une veuve avec quatre filles et le petit Prince tant attendu Carl Gustaf qui n’a que neuf mois.

L’héritier du trône est donc ce petit bébé. Les autres fils du roi Gustaf VI Adolf, les princes Sigvard et Carl Johan ont renoncé au trône pour épouser des femmes non issues du sérail royal. Il reste juste son fils Bertil qui se sacrifiera pour la raison d’État en n’épousant pas sa compagne galloise Lilian Craig jusqu’en… 1976.

Gustaf VI Adolf fut un grand-père très présent pour son petit-fils Carl Gustaf, dont il était l’image paternelle manquante. Son unique fille Ingrid devint par mariage reine de Danemark. Elle était la mère de la reine Margrethe sur le trône depuis 1972.

Le Roi et son épouse la reine Louise aimaient se promener en toute simplicité, bras dessous, bras dessous dans les rues de Stockholm, seulement accompagnés par un garde. Le Roi était passionné d’archéologie. Il participa à des fouilles en Grèce, Italie et Chypre. On lui doit des recherches pointues sur les Étrusques. Il possédait une bibliothèque personnelle de plus de 80 000 ouvrages.

Le Roi fut inhumé auprès de ses deux épouses Margaret et Louise (décédée en 1965) au cimetière royal de Haga, le long des rives du lac de Brunnsviken. Les politiques et les médias suédois ne misaient pas sur un long règne du jeune Carl Gustaf. La Constitution fut d’ailleurs révisée, limitant très fortement les pouvoirs du souverain. Mais 50 ans plus tard, le roi Carl XVI Gustaf est toujours bien sur le trône.