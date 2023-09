La vie difficile des musées privés

Un autre musée bruxellois vient de liquider son patrimoine historique : le MUPDOFER, musée privé de documentation ferroviaire, jadis installé rue du Houblon à Bruxelles dans l’arrière-bâtiment d’un atelier d’artisanat et réfugié ensuite dans un local humide au fond d’un couloir perdu de la station de train Merode.

Depuis presque 70 ans, les membres de cette ASBL sauvent tout ce qu’ils trouvent concernant les trams, trains, bus et trolleybus : plaques émaillées portant des noms de gares disparues ou d’arrêt, rappelant quasi certainement un endroit où, jadis, on avait attendu sur un quai l’arrivée d’une motrice.

Ce musée a accumulé des milliers d’objets ferroviaires appartenant à une époque révolue. Plaques et films indicateurs de destination voisinaient avec des photographies d’époque. D’autres pièces plus caractéristiques, telles que lanternes, rideaux brodés aux sigles des compagnies, matricules contribuaient à la décoration des lieux. Exposés dans des vitrines, on retrouvait des objets qui naguère faisaient partie intégrante de tout voyage sur rails : képis, poinçonneuses, tickets, trompettes en cuivre, sacoches de receveurs avec boite à billets, horaires et même de la vaisselle des T.E.E. ou des Wagons-Lits.

Michel, grand spécialiste belge des transports, a trouvé tout pour faire son bonheur lors de ces brocantes. ©Caroline Vanbossel.

Brocante ferroviaire

Le manque de place, de lieu pour tout exposer, aucune relève en termes de passionnés-bénévoles a contraint le MUPDOFER à se séparer de tous ces trésors, mais l’association continue ses publications et ventes de photos. Ce qui concernait l’ancienne ligne bruxelloise, le précurseur du R.E.R., le petit train Bruxelles-Tervueren, a été donné au Musée du Tram qui expose désormais ces pièces exceptionnelles. Deux brocantes ont été organisées, dont ce samedi 26 août dernier, afin de liquider des milliers d’objets sauvés jadis de la ferraille et de la casse.

Nous avons suivi Axelle De Smaele, cogérante de la brasserie Au Bassin, quai aux Briques à Bruxelles, dans sa recherche des pièces les plus originales afin de décorer les salles de son établissement Horeca dans une tendance rétro-bruxelloise. Chiner parmi de nombreuses caisses, chercher la pièce significative qui suscite l’attention ou qui dénote, trouver des témoignages du Bruxelles des années’58 et suivantes.

Axelle souhaitait trouver des plaques d’arrêts et publicitaires émaillées, d’anciennes instructions apposées dans les tramways, des films indicateurs, des lanternes de fin de convoi et d’autres objets qui illumineraient son établissement.

La moisson fut fructueuse, tout comme pour Caroline ou Michel, venus également sans objectif réel, si ce n’est d’acquérir des pièces historiques pour décorer une pièce, un grenier ou une entrée de maison. Dans une atmosphère sympathique, tout le monde fouinait ci et là, repartant les bras chargés de plaques souvent très lourdes à transporter après une longue file à la caisse.

Tout le matériel non vendu sera donné aux différents musées belges des transports, en fonction de l’origine de chaque pièce. L’important étant que rien ne termine au recyclage.