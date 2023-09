Lavandes : bien les choisir, les planter et les entretenir

Précisons d’abord que ces fidèles lecteurs avaient jeté leur dévolu sur la lavande-papillon ou lavande-toupet (Lavandula stoechas). Cette espèce, très belle au demeurant, n’est malheureusement pas très rustique puisque des températures inférieures à -6°C peuvent causer de gros dégâts. Elle n’aime pas non plus l’humidité hivernale, donc la culture en pot est conseillée.

Des lavandes adaptées à notre climat

Elles sont nombreuses et bien florifères. La Lavandula angustifolia “Hidcote” reste une valeur sûre. Elle forme un petit arbrisseau de 60 cm de hauteur pour autant d’envergure. Son feuillage bien argenté met bien en valeur sa floraison estivale violet foncé. La Lavandula angustifolia “Munstead” forme rapidement une boule dense de 50 cm de haut. Ses fleurs bleu violacé se montrent en juillet-août. Elle a l’avantage de ne pas trop se dégarnir et vieillit donc bien. La Lavandula x intermedia “Phenomenal” est une nouveauté promise à un bel avenir. Plus grande (70 cm), elle forme un buisson dense et très florifère de juillet à septembre. Autre avantage : elle résiste mieux à l’humidité hivernale et est rustique jusqu’à -20°C. À découvrir sans tarder !

Respectons leurs exigences culturales !

Les lavandes, de par leurs origines méditerranéennes, adorent le soleil. Elles vieillissent mieux dans les sols pauvres tout simplement parce qu’elles poussent plus lentement. Une terre rocailleuse n’est pas pour leur déplaire. Conseil de base : à la plantation, apportez du gravier, du sable, de la pierre de lave, mais surtout pas de terreau et d’engrais ! Elle peut accompagner les rosiers, mais aussi d’autres vivaces. Il est courant de les associer avec des graminées de terre sèche comme la remarquable Stipa gigantea ou encore les Gaura qui apportent de la légèreté. Une légère taille à la fin de la floraison permettra de garder un bel aspect aux lavandes.

Les insectes l’adorent

La floraison des lavandes attire de nombreux insectes et en particulier des abeilles, de ruche ou solitaires. Certains papillons viennent aussi butiner les épis floraux durant l’été. Les lavandes sont par conséquent très intéressantes pour la petite faune du jardin !

Les Echinacea ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : des fleurs aux couleurs de la Belgique

Les Echinacea et leur diversité de coloris ont quelque peu éclipsé le monde des Rudbeckia. Ces derniers sont pourtant d’une facilité de culture déconcertante et leur floraison de très longue durée apporte de la gaieté au jardin. Parmi ces vivaces, le Rudbeckia fulgida “Goldsturm” est une véritable vedette. Il atteint les 60-65 cm de hauteur et forme rapidement une belle touffe. De juillet à octobre, de nombreuses et grandes fleurs jaune citron font leur apparition. Elles attirent immanquablement le regard tant elles sont lumineuses. Vous recherchez un Rudbeckia qui sort quelque peu de l’ordinaire ? Optez pour le Rudbeckia triloba “Prairie Glow”, un petit bijou. Le Rudbeckia triloba ou rudbeckia à 3 lobes est originaire de l’est et du centre des États-Unis où il pousse dans les terres fraîches, le long des chemins et routes. Notre “Prairie Glow” est très différent de l’espèce type. Ses fleurs sont tricolores : rouge orangé, jaune et un cœur noir, les couleurs de notre drapeau belge ! Elles sont portées par des tiges pouvant atteindre le mètre de hauteur. Chaque fleur mesure 3-4 cm de diamètre. Atout supplémentaire pour ce Rudbeckia triloba “Prairie Glow”, il fleurit en fin d’été, de fin juillet à octobre voire novembre si la météo est clémente. Un (petit) défaut ? C’est une vivace de courte durée de vie, 2 à 3 ans mais sa beauté est telle qu’on lui pardonne sans le moindre problème.

Le charançon des noisettes ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le charançon des noisettes

Voilà un petit insecte très commun là où croissent des noisetiers. Connu aussi sous le nom commun de “balanin”, il peut causer de gros dégâts aux noisettes. Ce Curculio nicum (c’est son nom scientifique) est de petite taille, 1,2 à 1,5 cm. Son corps est brun et couvert de très fines écailles de teinte beige. Ses yeux sont noirs et assez gros mais le plus impressionnant c’est son rostre qui mesure un tiers de la longueur totale du corps ! Si les températures sont douces, ce petit insecte se nourrit déjà des fleurs du noisetier mais c’est relativement rare dans nos régions puisque les températures doivent atteindre les 15°C pour que les larves deviennent l’insecte parfait. Il est intéressant de savoir que le charançon des noisettes passe une grande partie de sa vie dans le sol, au stade de larve, parfois près de 4 ans. Après l’accouplement, la femelle pond 1 œuf par noisette quand elle est relativement molle. La larve consomme l’intérieur de la noisette et quand cette dernière tombe sur le sol, la larve perce un trou et s’enfonce dans le sol. En cas d’infestation, la récolte des noisettes peut être anéantie. Laisser courir les poules au pied des noisetiers (elles se délectent des larves), griffer le sol sous les noisetiers en hiver pour mettre les larves à jour est une solution qui permettra de limiter les dégâts. Mais il n’y a pas de remède miracle, malheureusement.