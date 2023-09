Le prince Daniel de Suède fête ses 50 ans

Ce 15 septembre, la famille royale commémorera le jubilé de règne du roi Carl Gustaf. Les 50 ans du prince Daniel seront fêtés à un autre moment, a indiqué la Cour. Retour sur le parcours de ce jeune homme qui a épousé la princesse héritière Victoria et qui a dû se fondre dans le moule royal.

Les parents de Daniel Westling (un couple qui a toujours cultivé une très grande discrétion depuis le mariage de leur fils) sont fonctionnaire municipal et employée des postes. Il grandit à Ocklebo dans le comté de Gävleborg. Au lycée, il est considéré comme un élève moyen, mais il excelle en revanche dans le domaine sportif dont le hockey sur glace, le football, le basket et le motocross.

Il échoue à l’admission à l’université et entreprend alors son service militaire avant d’intégrer l’École supérieure de gymnastique de Lissved. En 1999, il devient associé au très select club sportif Regeringsgatan à Stockholm. La princesse Madeleine de Suède, fille cadette des souverains, y est membre avec ses amies. En 2001, elle propose à sa sœur la princesse héritière Victoria, qui a souffert d’anorexie et qui a vécu une séparation douloureuse avec son petit ami Daniel Collert, de s’inscrire dans le club.

C’est ainsi que Daniel Westling, qui est entraîneur, rencontre la princesse et prend en charge son programme sportif. En mai 2002, le magazine suédois Expressen révèle la relation amoureuse de la princesse. La vie du jeune homme est scrutée de toutes parts. Rapidement dans l’entourage de la Cour, on ne cache pas le peu d’enthousiasme quant au profil du petit ami de la princesse Victoria. Mais celle-ci tient bon. Elle s’affiche main dans la main avec Daniel en 2003 lors du mariage d’une amie.

Les articles de presse ne sont guère élogieux à l’égard de Daniel Westling. On pointe du doigt ses origines modestes, on le considère comme un parvenu et on souligne qu’il ne posséderait pas les notions minimales de culture générale, serait incapable de tenir une conversation en société et ne maîtriserait même pas correctement l’anglais.

Bien qu’il n’ait jamais rien déclaré, la presse rapporte que le couple royal n’apprécie pas du tout Daniel Westling à l’inverse de l’avocat Jonas Bergström qui entretient une relation sentimentale avec la princesse Madeleine.

Dans l’intermède, Daniel Westling a pris la tête d’une entreprise qui gère trois centres de fitness à Stockholm. Souvent habillé en jogging, on raille aussi son manque d’élégance. En 2008, la princesse héritière franchit un nouveau cap en imposant Daniel lors de la fête d’anniversaire donnée pour les 40 ans de son cousin le prince héritier Frederik de Danemark.

Il faudra attendre février 2009 pour que les fiançailles soient enfin annoncées. Victoria rayonne de bonheur. On ignore si ce choix ravit ou non le Roi et la Reine, mais en tous les cas, ils sont auprès des fiancés et se montrent souriants. Daniel a été relooké pour l’occasion.