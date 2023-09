Les thermes accueillaient notamment des bains publics dans la Rome antique. Ces lieux permettaient à une population choisie de se laver. Mais ils devinrent tellement populaires que, progressivement, ils furent accessibles à l’ensemble de la population romaine.

De grands draps de lin, de coton ou de laine étaient mis à la disposition des citoyens qui venaient se laver des pieds à la tête, en particulier le jour du marché. Rien à voir cependant avec les serviettes absorbantes que nous utilisons de nos jours.

Dans la Grèce antique, le bain était réservé à l’aristocratie jusqu’à la fin du Ve siècle avant J.-C. Tout simplement parce que les prix des grands récipients étaient élevés et par conséquent réservés à la classe dominante. L’usage du bain, et logiquement des draps de bain, se développa aussi grâce aux premiers Jeux olympiques. Après avoir consenti parfois de gros efforts, les athlètes se lavaient abondamment.

À l’époque de Charlemagne, les bains thérapeutiques attiraient déjà un certain public, notamment à Aix-la-Chapelle. Les gens plongeaient dans des étuves en bois qui étaient recouvertes de grands draps de lin destinés à conserver la chaleur de l’eau. Les baigneurs s’essuyaient à ce même drap en quittant l’étuve.

La première serviette de bain moderne vit le jour au début du XVIIe siècle en Turquie. Les Ottomans étaient des tisserands remarquables. Tapis, tissus divers et draps de bain notamment faisaient partie d’une production en partie destinée à l’exportation. De plus, dans leur culture, le rituel de la toilette était très présent. Les fameux bains turcs notamment servaient à purifier l’organisme (avec la séance de hammam) tout en apportant un maximum de relaxation.

Ce n’est, dès lors, pas un hasard si l’ancêtre de notre serviette de bain voit le jour en Turquie, précisément dans la ville de Bursa qui abritait un grand centre de production de soie et de coton. Les Turcs confectionnent à l’époque un drap de bain avec des bouclettes, nettement plus performant que les draps du Moyen Âge, raides et rugueux. Ce drap turc est réalisé avec du coton égyptien de grande qualité qui possède des fibres longues et fines. Il est, dès lors, plus moelleux. Dans un premier temps, cette serviette de bain est réservée aux plus riches. Elle est en effet délicatement réalisée par des artisans et très coûteuse. La production industrielle viendra plus tard.

Elle fera son apparition pendant la période de la Révolution industrielle (1850). L’apparition des machines à vapeur met sur les rails les usines textiles qui cassent les prix des serviettes à bain et les démocratisent.

Grâce aux congés payés

La véritable serviette-éponge, celle que nous connaissons aujourd’hui, ne fera son apparition qu’à la fin du XIXe siècle. Nous sommes en 1881. Deux entrepreneurs français, MM. Binder et Jalla, décident de créer, à Régny dans la Loire, une usine de fabrication de serviettes à bain. Peu de temps après, un ouvrier, quelque peu distrait, commet une erreur de tissage. On constate que le tissu qu’il a fabriqué présente des boucles étonnantes. Au lieu de le détruire, le responsable, présent ce jour-là, décide de tester le tissu à boucles et il constate qu’il est particulièrement absorbant. La direction prend alors la décision de lancer la production de serviettes à bain avec ce nouveau tissu. Et la réussite est tout de suite au rendez-vous. Avec une cinquantaine d’ouvriers, l’entreprise produit et vend en un an plus d’une tonne de ce nouveau linge. La serviette-éponge entre dans nos foyers. Dans les salles de bains, mais aussi sous le soleil… Le succès devient foudroyant à la fin des années 1930 principalement en France grâce aux congés payés (1936) qui propulsent sur les plages des centaines de milliers de baigneurs. Et autant de serviettes de bain…

Les innovations se succèdent, l’utilisation de la couleur fait son apparition, des motifs sont imaginés, les prix baissent. Les serviettes de bain originales et publicitaires débarquent ensuite dans les foyers. Des clubs sportifs (dans le monde du football notamment) en impriment pour leurs supporters. Des collectionneurs s’en emparent et les rangent dans leurs armoires. En quelques décennies, l’objet devient tout simplement banal, mais indispensable.