Mohamed Al Fayed : le décès de celui qui ne fut jamais admis par l’establishment britannique

En 1954, il épouse Samira Khashoggi, sœur du magnat Adnan Kashoggi qui fut l’un des rois de la jet-set de Marbella dans les années 80. Ils auront un fils, Dodi, avant de divorcer. Grâce à cette union, les portes s’ouvrent pour Mohamed Al Fayed (c’est lui qui a modifié son nom de Fayed en Al Fayed plus prestigieux) dans le monde des affaires de la famille royale saoudienne. Il devient aussi le conseiller du sultan de Brunei. Import-export, une compagnie maritime, un conglomérat minier et l’immobilier sont au cœur de son business. Remarié à l’ancien mannequin finlandais Heini Wathen, il a quatre autres enfants : Jasmine, Karim, Camilla et Omar.

En 1979, il achète avec son frère l’hôtel Ritz place Vendôme à Paris avant de faire main basse sur le célèbre magasin londonien Harrods, un achat qui fut contesté devant les tribunaux par son malheureux concurrent.

C’est alors que Mohamed Al Fayed commence sa croisade pour obtenir la nationalité britannique. Si l’homme est plus que fortuné, vivant entre Londres, Paris et Monaco, affichant sans aucun complexe ses avoirs et tout son côté bling-bling, se lançant aussi dans l’aventure sportive avec l’achat du club de football de Fulham, Al Fayed ne parvient pas à pénétrer les cercles fermés de l’establishment britannique.

Il tente cependant de se rapprocher de la famille royale. Il fut un ami de lord Spencer, père de la princesse Diana, et de sa seconde épouse Raine, fille de la romancière Barbara Cartland. C’est ainsi que des liens se tissent au fil des ans avec la Princesse dont il soutient généreusement les œuvres caritatives. Il fait même ouvrir de nuit le magasin Harrods pour que la princesse de Galles soit à l’aise pour y faire son shopping. Lady Raine Spencer, veuve de lord Spencer, travaille un temps au magasin de Londres, attirant la clientèle.

À l’été 1997, la princesse Diana est divorcée depuis un an. Elle veut organiser des vacances inoubliables pour ses fils les princes William et Harry, âgés de 15 ans et presque 13 ans. L’année précédente, la princesse avait rejoint son ex-belle-sœur et amie Sarah Ferguson, divorcée du prince Andrew dans une villa du sud de la France, mais William et Harry s’étaient un peu ennuyés malgré la présence de leurs cousines les princesses Beatrice et Eugenie d’York.

Mohamed Al Fayed, qui est fournisseur de la Cour avec son magasin Harrods, propose à la princesse de le rejoindre dans le sud de la France où son bateau a jeté l’ancre. Dans ses mémoires, le prince Harry se rappelle de merveilleuses vacances entre yacht et jet ski. C’est ainsi que la princesse Diana fait la connaissance de Dodi, fils de Mohamed Al Fayed, qui travaille dans la production de films. On lui doit entre autres Les chariots de feu.

Les princes rentrent en Angleterre pour retrouver la famille royale en séjour à Balmoral tandis que la princesse Diana se rend en Bosnie dans le cadre de son engagement dans la lutte contre les mines antipersonnel puis effectue une croisière avec une amie en Grèce. Dodi Al Fayed l’invite à revenir dans le sud de la France, cette fois sans William et Harry. Une photo de la princesse dans les bras de Dodi déclenche la déferlante médiatique. Le couple est traqué jusqu’à son arrivée à Paris.

L’idée est de manger au restaurant L’Espadon de l’hôtel-palace Ritz, mais la princesse se sent scrutée par les autres convives. Avec Dodi, elle dîne alors dans une suite avant de décider de se rendre à son appartement parisien. On connaît la suite.

Mohamed Al Fayed, brisé, n’aura de cesse d’expliquer que son fils et la princesse allaient annoncer leurs fiançailles. Une bague avait été commandée chez le joaillier Respossi à Monaco, mais devait encore être ajustée. Al Fayed fut convié avec son épouse aux funérailles de la Princesse en l’abbaye de Westminster.

Il continua sa lutte devant les tribunaux pour faire valoir sa vision des choses : Diana avait été tuée, car elle allait se marier avec un musulman. Il accusa même le duc d’Édimbourg d’être à la manœuvre. Il installa un mémorial – de fort mauvais goût – avec deux grands portraits de Diana et Dodi, leurs derniers verres de champagne et la bague au rez-de-chaussée de Harrod’s.

Al Fayed se sépara de la villa du bois de Boulogne, propriété de la mairie de Paris, qu’il louait et qui fut l’ancienne demeure de l’ex-roi Edward VIII, oncle d’Elizabeth II, et de son épouse la duchesse de Windsor après son abdication. Un lieu sanctuaire qu’il avait recréé en rachetant des objets du couple et dont il rêvait comme lieu d’installation de Diana et Dodi.

Mohamed Al Fayed n’obtint jamais sous tous les gouvernements aussi bien conservateurs que travaillistes la nationalité britannique. Il devint en revanche citoyen des Émirats arabes unis. Selon le communiqué de la famille, il s’est éteint paisiblement de vieillesse dans sa résidence du Surrey. La mort précoce de son fils avait été un terrible coup du destin dont il ne s’était jamais remis, s’enfonçant dans ses certitudes et son chagrin.