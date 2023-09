Une révolution? Adieu chaînes, courroie, plateaux pour les vélos électriques !

Pour voir les nouveautés en matière de vélo, l’Eurobike de Francfort est “the place to be” Cet été, une des attractions fortes était la présentation de l’Orbit drive. Un système révolutionnaire qui intègre tout en un ou presque. On oublie chaîne ou courroie, pour laisser la place à un système de vitesses intégrées dans un seul bloc-moteur. L’inspiration vient du monde de l’automobile hybride qui couple les puissances fournies par le moteur à combustion et le moteur électrique à l’aide d’engrenages. En retravaillant ce concept, la marque Driven a créé un mécanisme sphérique à vitesse variable, le tout suffisamment compact pour l’intégrer dans le pédalier. On parle de 4,6kg qui, d’après le constructeur, gagne en résistance dans le temps et surtout ne nécessite que peu d’entretien. La marque américaine évoque 15 000 km sans entretien. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui aujourd’hui font face à des frais tous les 3000 km environ. L’Orbit Drive c’est donc un bloc bien protégé qui se situe dans le pédalier et une tige qui vient actionner un pignon sur la roue arrière. Le système de passage de vitesse se fait de manière automatique ou manuelle. Le Orbit Drive est doté de deux moteurs. Le moteur principal fournit le couple, jusqu’à 90 Nm, et un moteur secondaire ajuste la vitesse. Une innovation qui va révolutionner le monde des équipementiers. Quid de Shimano, Bosch ou encore Bafang et autres fabricants de système en lien avec un moteur électrique. Ils vont devoir se mettre au travail pour apporter une réponse à Driven. L’optimisation est au rendez-vous. La firme explique être jusqu’à 85 % plus efficace dans son utilisation de l’énergie que les moteurs électriques actuellement utilisés sur le marché, intégrant en sus une fonction de récupération de l’énergie. Autrement dit, ce système pourrait améliorer significativement l’autonomie des vélos à assistance électrique (environ 20 %), ou leur permettre d’embarquer des batteries de moindre capacité à autonomie égale. Coté pratique, pas d’inquiétude, on est sur un système de pédalage classique, les mêmes sensations que sur un VAE actuel.