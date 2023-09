Helmut Lotti se livre pour la DH : “Être sur scène, ça n’est jamais vraiment fatigant !”

On peut supposer que le hard rock est quand même plus fatigant…

”Dans la vie, ce qui est fatigant, c’est de faire quelque chose qu’on n’aime pas ! Dans cette mesure, être sur scène, ça n’est jamais vraiment fatigant. Mais dans un spectacle rock, il y a plus d’énergie à donner et j’ai remarqué qu’à la fin de chaque concert, il m’est impossible de m’endormir avant au moins trois heures. L’adrénaline ! C’est un genre exigeant mais je ne dirais pas que c’est fatigant. Je n’ai pas non plus de problème avec la voix. Je me chauffe la voix avant. Ma professeur de chant m’a donné des exercices spécialement adaptés. Ce ne sont pas les mêmes que lors des concerts “classic”.”

Après tant d’années, vous avez toujours une professeur de chant ?

”C’est très important ! Elle est aussi ostéopathe et, une fois par mois, elle me met sur la table pour libérer les énergies. Elle triture notamment les peaux de ma gorge dans tous les sens. Après mes premiers concerts metal, elle me disait que le chakra était parfaitement apaisé. Elle m’a dit : 'Je ne t’ai jamais vu comme ça ! Tu es magnifique !'”

Musicalement, on vous connaît comme fan absolu d’Elvis Presley. C’est quand même très différent du metal.

”Quand, en 1958, Elvis chantait Hound Dog, on était un peu dans cet esprit-là...”

Dans ce spectacle metal, on reconnaît votre voix dans Still loving you mais vous prenez la voix grave de certains chanteurs hard rock dans Born to be wild de Steppenwolf ou Poison de Alice Cooper.

”J’aime bien ça ! C’est mon côté imitateur. Quand j’étais jeune, je regardais le Muppet Show et je m’amusais à imiter la voix de chacun des personnages. Ça m’amusait énormément.”

Et transformer That’s all right d’Elvis en morceau metal ?

”J’ai toujours dit que je ne ferais jamais un spectacle sans y glisser une chanson d’Elvis. Et un jour, sur scène, le chanteur de Motorhead, Lemmy Kilmister, avait dit : 'Nous sommes Motorhead et nous jouons du rock’n’roll !' Cela m’a donné l’idée de mixer le rock’n’roll de Motorhead avec le rock’n’roll d’Elvis. Je trouve que ça va très bien ensemble.”

Vous reprenez aussi Que je t’aime, de Johnny !

”Quelle belle chanson ! Je l’ai trouvée extraordinaire dès la première fois où je l’ai entendue. Et elle date de 1969 ! L’année de ma naissance ! Cette chanson, c’est un drame, avec une profondeur idéale pour en faire une version metal. J’ai trouvé, en live, une version de Johnny Hallyday qui commençait par une intro très longue et très rock. Je l’ai gardée et je n’ai ajouté, en fait, qu’un final très différent. Mais les chansons sont faites pour ça : pour s’amuser !”

IL EST BEATLES OU IL EST STONES ?

”J’aime les deux ! Mais musicalement, les Beatles me paraissent beaucoup plus intéressants. Les Stones sont d’extraordinaires musiciens de blues et de rock. Les Beatles ont eu des zones de compositions plus larges et ils ont plus d’influence… Et, puis, Paul McCartney ! Lui, je l’admire ! Après avoir tellement vécu, cet homme garde un esprit jeune. Il nous montre comment il faut être dans la vie. Un homme vraiment beau ! Il est un exemple pour moi ! Ce serait magnifique de pouvoir, un jour, rencontrer Paul McCartney.”

⇒CD Helmut Lotti goes Metal – spectacle hard rock annoncé au Cirque Royal de Bruxelles pour le 23 novembre ; au PBA de Charleroi pour le 17 février 2024 ; au Forum de Liège pour le 23 mars. Infos&tickets : gracialive.be