Mon enfant n’arrive pas à reprendre le rythme scolaire : que faire ?

Préparer des repas stimulants

Les enfants ont besoin d’un régime équilibré pour grandir sans carence, avoir un développement psychomoteur normal et prendre de bonnes habitudes alimentaires. Aussi, il est important de leur proposer des repas à heures régulières, repas composés de fruits et légumes, de produits de grains entiers et d’aliments protéinés. Dit comme cela, cela manque un peu de fantaisie vous ne croyez pas ? En tout cas, c’est ce que vos enfants peuvent ressentir et si vous cherchez à les remotiver cela peut également passer par leur assiette. Essayez tout d’abord de proposer un maximum de fruits comme collation pour favoriser les sucres lents et vous assurer qu’ils ne soient pas trop fatigués lors de la reprise du rythme scolaire. Dans ce même état d’esprit, vous pouvez aussi miser sur un petit-déjeuner salé. Enfin, laissez parler votre créativité lors du lunch pour leur donner envie de manger à l’école. Tartines découpées en forme diverses, berlingot de compote, jus de fruits aux couleurs vives… On peut en mettre des choses dans une boîte à tartines !

Stimuler leur temps libre

Ce qui peut s’avérer plus compliqué pour les enfants après l’été, c’était de faire leurs devoirs après avoir déjà passé la journée à l’école… Aussi, pour réaliser plus facilement la transition, certains parents misent sur des sorties en extérieur avant le retour à la maison. Direction le parc, les bois où la plaine de jeux pour laisser les enfants se défouler et passer avec eux un moment privilégié. Si la météo ne vous permet pas de rester dehors, laissez-les se détendre quelques instants à la maison mais, surtout, bannissez les écrans. Cela risque de les fatiguer un peu plus et il ne faut pas oublier qu’il reste à faire les devoirs. À ce sujet, nous vous conseillons d’établir un temps maximum dédié à cette tâche pénible. Un délai assez court, pour leur permettre d’être complètement concentrés. Vous pouvez d’ailleurs opter pour un chronomètre, une manière de les stimuler et de les faire percevoir les devoirs comme un challenge, avant qu’ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations.

Les coucher plus tôt

S’endormir, après avoir été se coucher assez tard pendant l’été peut se révéler très difficile pour les enfants. Par conséquent, ils rejoignent les bras de Morphée plus tard que prévu et sont fatigués le lendemain en classe… Aussi, nous vous conseillons de les mettre au lit un peu plus tôt que d’habitude. De cette manière, cela leur laisse le temps de trouver le sommeil, de lire s’ils le souhaitent, de réaliser un câlin de plus avec maman et papa ou de se rendre une dernière fois aux toilettes. Évidemment, cette astuce est beaucoup moins efficace lorsqu’ils sont capables de lire l’heure; ils ne seront plus dupes !