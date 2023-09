Alexia des Pays-Bas : premier engagement officiel en solitaire

La princesse s’est rendue à Rotterdam pour baptiser du nom de “Vox Alexia” une drague à élinde traînante qui aspire les matériaux au fond de l’eau, de l’entreprise Van Oord qui emploie près de 6 000 salariés dans le monde.

Pour l’occasion, la princesse avait emprunté dans la garde-robe de sa mère une robe d’Oscar de la Renta bleu marine. La presse a été tenue à différents moments à plus de distance que de coutume pour ne pas oppresser la jeune princesse dans ses débuts officiels.

Après des études à l’école de Wassenaar où la famille vivait avant de s’installer au Palais Huis ten Bosch à La Haye, Alexia des Pays-Bas a suivi sa scolarité comme sa sœur aînée la princesse héritière Amalia au Christelijk Gymnasium Sorghvliet à La Haye. Elle s’est ensuite expatriée à l’instar de la princesse héritière Elisabeth de Belgique à l’Atlantic College au pays de Galles. Elle a décroché en juin dernier son baccalauréat international après deux années d’études où elle avait pour compagne de classe la princesse des Asturies.

La Cour royale néerlandaise a précisé que la princesse Alexia allait à présenter profiter d’une année sabbatique pour décider de la suite de son cursus. Héritière en second, la princesse ressemble très fort à sa mère dont elle semble avoir hérité du caractère latin. Elle apparaît en tous les cas très à son aise en public et n’affiche pas la même timidité que sa sœur aînée.

Pour la petite histoire, Alexia des Pays-Bas est la filleule de la reine Mathilde. Les deux familles sont d’ailleurs très proches. Amalia des Pays-Bas a ainsi un jour expliqué qu’elle était en contact régulier avec Elisabeth de Belgique. Il y a dix jours, le roi Philippe a été photographié en soirée sur les canaux de Venise en compagnie de ses enfants - le prince Emmanuel et la princesse Eléonore - ainsi que de la princesse héritière Amalia des Pays-Bas.

La prochaine apparition publique de la princesse Alexia aura lieu lors du Prinsjesdag à La Haye. Ce jour-là, le roi Willem Alexander prononcera le discours du trône à l’occasion de l’ouverture de l’année parlementaire. La princesse Alexia, désormais majeure, y participera pour la première fois auprès de ses parents, de sa sœur la princesse héritière et de ses oncles, le prince Constantijn et la princesse Laurentien. Elle portera aussi à cette occasion et pour la première fois l’Ordre du Lion des Pays-Bas.