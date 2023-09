Exposition au musée du Louvre : Le palais de Capodimonte

Le musée national de Capodimonte, ancienne résidence royale, domine la baie de Naples avec des vues sur la ville, la mer et le Vésuve. Elle est l’une des plus importante (mais peut-être méconnue du grand public) d’Europe. Le roi Charles III aménage le domaine de Capodimonte à partir de 1734. Il s’agit initialement d’un relais de chasse au cœur d’un parc de plus de 130 hectares.

Le roi entend y installer l’héritage de sa mère Elisabeth Farnèse qui lui a légué une très importante collection rapatriée de Rome vers Naples. Cette exposition au Louvre est centrée sur deux points forts de la collection : l’héritage des Farnèse et le mécénat des Bourbon de Naples. La collection Farnèse a commencé à être constituée par le Pape Paul III Farnèse (1468-1549).

À titre comparatif, le musée de Capodimonte abrite le deuxième cabinet de dessins d’Italie après celui du Musée des Offices à Florence. Il compte aussi plus de 3000 pièces de porcelaine. L’objectif premier de cette exposition scellant un exceptionnel partenariat entre le Louvre et Capodimonte est de voir les chefs-d’œuvre italiens de peinture du XVe au XVIIe siècle se mêler aux collections du Louvre.