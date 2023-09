Joy, le dernier témoin de la chute de la famille impériale de Russie

Nicolas II, dernier tsar de Russie, avait épousé, contre l’avis initial de ses parents, la princesse Alix de Hesse et du Rhin, l’une des nombreuses petites-filles de la reine Victoria. Le tsar Alexandre III estimait que la jeune femme n’avait pas la carrure pour être un jour impératrice, la sentant très fragile psychologiquement. Le tsar décéde en novembre 1894. Les noces de Nicolas II et Alix (devenue Alexandra suite à sa conversation à la religion orthodoxe) sont célébrées malgré le deuil; ce qui choque la population. La tsarine ne jouira jamais d’une grande popularité. On lui reproche d’être arrivée “derrière un cercueil”. En mai 1896, le jour du sacre, une bousculade, appelée tragédie de Khodynka, fait 1 300 morts et autant de blessés. Le couple impérial n’ose pas décommander le bal chez l’ambassadeur de France, ce qui lui sera encore bien reproché.

Quatre filles sont nées avant l’arrivée tant attendue de l’héritier mâle Alexei en 1904. Rapidement, la famille se rend compte que le petit garçon souffre d’hémophilie, cette maladie véhiculée par les femmes et dont seuls les hommes souffrent. Elle provient dans ce cas-ci des mariages consanguins dans la descendance de la reine Victoria. Alexei doit vivre une petite enfance adaptée pour ne pas se blesser et provoquer des hémorragies. C’est ainsi que la tsarine tombe sous l’emprise du moine Raspoutine qui parvient, coup du hasard, à remédier aux périodes de crises de l’enfant.

Alexei est donc privé de toute une série d’activités sportives. Il a reçu un cocker spaniel appelé Joy dont il a fait son grand ami. Dans la maison Ipatiev à Ekaterinburg où ils ont été emmenés, le tsar et les siens sont en compagnie du docteur Botkine et de trois domestiques. Tous sont morts dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918. Les chiens des grandes-duchesses Anastasia et Tatiana, Jammie et Ortipo sont aussi abattus mais pas Joy qui a réussi à prendre la fuite. Le chien est recueilli dans un premier temps par l’un des geôliers Mikhail Letiomine. Lorsque les armées blanches fidèles aux Romanov arrivent à Ekaterinburg, Joy est pris en charge par une ancienne dame d’honneur de la tsarine, la baronne Sophie von Buxhoeveden. Joy erre dans tous les sens comme s’il cherchait encore désespérément son jeune maître.

Le cocker sera ensuite aux bons soins du général qui mène l’enquête sur l’assassinat de la famille impériale puis du colonel Rodzianko, attaché à la mission britannique en Sibérie. Il quittera la Russie avec Joy pour s’établir en Angleterre.

Le roi George V, cousin du tsar Nicolas II, fit la connaissance de Joy, l’ultime témoin de la chute de l’empire russe. Joy fut inhumé dans le jardin de son maître à Windsor.