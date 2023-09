Le Marché Matinal de Bruxelles fête ses 50 ans en organisant des portes ouvertes... de nuit !

Par après, la vente en gros de fleurs, fruits et légumes se délocalisera autour d’un quai portant bien son nom, celui du Commerce, et des boulevards d’Ypres et de Dixmude, à même le trottoir comme en témoigne encore le magnifique immeuble de l’entreprise “Victor Van Lier&fils”.

Création du MABRU le long du canal

Depuis 1973, le Marché Matinal de Bruxelles s’est installé au Quai des Usines, le long du canal à Laeken. Réputé pour l’importance de son choix, tant en produits du pays que de l’étranger, le Marché Matinal est devenu “le” supermarché pour professionnels, offrant essentiellement des produits de qualité dont la fraîcheur n’est pas un vain mot.

Plus de 100 grossistes y proposent un éventail complet de produits englobant les fruits et légumes, les primeurs, la boucherie, la charcuterie, la volaille, le gibier, le poisson et les crustacés, les fromages et autres produits laitiers, les produits d’alimentation générale et de grande consommation, les vins et autres boissons, les produits surgelés, les fleurs et les plantes.

Dès tôt le matin, le “ventre de Bruxelles” grouille d’activités. Petits et grands producteurs offrent des produits locaux cueillis quelques heures plus tôt, grossistes et importateurs proposent un très large assortiment de produits venus de partout dans le monde.

Un livre pour l’anniversaire du marché matinal

Rédigé par les journalistes bruxellois Julien Semninckx et Emmanuel Robert, le livre “50 ans du marché matinal de Bruxelles” illustre l’histoire de plus de huit siècles du commerce de gros depuis ses lointaines origines sur la Grand-Place, jusqu’aux dernières évolutions qui font de MABRU une plateforme logistique du troisième millénaire.

Un récit historique et humain fondé sur une riche documentation et sur de nombreuses interviews d’experts et de témoins qui suit les transformations du marché à travers les époques : les déménagements des marchés du Pentagone au gré de l’extension de la cité, leur rassemblement en un seul lieu, la constitution par la Ville de Bruxelles de l’ASBL MABRU en 1992, l’évolution des produits, la modernisation et la professionnalisation du marché de gros, l’aménagement de la plus vaste installation de panneaux photovoltaïques en Région bruxelloise.

Le Marché Matinal un lieu matinal de commerce en gros pour les professionnels de l'Horeca. ©D.R.

Portes-Ouvertes de nuit

Le public pourra découvrir toute cette activité nocturne lors de la journée “Portes-Ouvertes de MABRU” qui se tiendra de nuit, du vendredi 29 septembre minuit au samedi 30 septembre 2023 à sept heures du matin, une occasion inédite de découvrir la vision d’avenir du marché et de ses activités, face aux défis contemporains que doit relever MABRU en termes de modèle commercial, de responsabilité et de durabilité.

L’ouvrage sur les 50 ans du Marché Matinal n’est pas distribué en librairie mais sera proposé à la vente lors de cette nuit spéciale au prix de 30 €.