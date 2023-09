Les objets ont une histoire : la guitare plutôt que le piano !

Mais d’où vient la guitare ? Son origine est le résultat d’une lente évolution de plusieurs instruments.

Dans l’Antiquité, dans la Rome antique notamment mais aussi en Grèce, apparaît la cithare (du grec kithara) qui est un instrument de musique à cordes pincées sans manche. Bien plus tard, elle jouera un grand rôle dans le folklore de plusieurs pays européens (Autriche, Suisse, Hongrie, Slovénie, France, Italie…). Les premières cordes étaient d’origine animale; ce n’est qu’à partir de 1940 qu’on les fabriqua en nylon. Ce sont les Maures (peuple originaire du Sahara) qui introduisirent la cithare en Europe via l’Espagne.

Mais la guitare trouve également en partie son origine dans une petite caisse en cèdre poli recouverte de cuir, qui comportait trois cordes seulement et qui était l’instrument préféré de la chanteuse égyptienne Har-Mose qui vivait sous le règne d’une reine de l’Egypte ancienne appelée Hatchepsout, 1 500 ans avant notre ère.

De trois à six cordes

Enfin, pour certains spécialistes, le luth, originaire de Mésopotamie, serait également un aïeul de la guitare avec laquelle, il faut bien le reconnaître, il présente pas mal de points communs : une caisse arrondie en forme de demi-poire, de nombreuses cordes (6 à la guitare), un long manche. Un luth a deux cordes, présentant un long manche, ressemble lui aussi à notre guitare moderne. Il est notamment utilisé par les bergers en Ouzbekistan et au Turkménistan où il fera partie intégrante du patrimoine musical dès le XIXe siècle.

De trois cordes au début (Égypte ancienne), l’ancêtre de la guitare passa à quatre et ensuite à cinq cordes en Europe avant d’en posséder six au XVIIIe siècle.

Malgré cette origine multiple, on peut affirmer que la guitare, que nous connaissons aujourd’hui avec un son net et clair, a vu le jour en Espagne au XIXe siècle.

Comme nous l’avons vu, ce sont les Maures qui avaient introduit la cithare dans ce pays. Progressivement, l’instrument évolua en luth (appelé vihuela) dont l’apparence était très proche de la guitare. Sa popularité se développa principalement dans la région de Malaga.

Après la sixième corde, apparue au XVIIIe siècle, l’instrument perdit ses doubles cordes au profit de cordes simples. Ensuite, la taille du corps de cette guitare augmenta au XIXe siècle grâce à un certain Antonio Torres de Jurado (1817-1892). Luthier de formation, mais aussi guitariste, il donna à la guitare la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Plus tard, il croisa sur son chemin un célèbre compositeur espagnol, Francisco Tarrega, à qui il offrit sa guitare. Au pays du Flamengo, cette guitare fit des miracles. Et Antonio Torres se relança dans la fabrication de guitares après avoir ouvert un magasin de… porcelaine.

Georges Brassens ©AFP

Populaire dans les bars

Dans un premier temps, cet instrument fut essentiellement populaire dans les bars et les tavernes. Avec pour résultat qu’il fut mal considéré par tous ceux qui ne fréquentaient pas ces endroits. Il était regardé comme l’objet de prédilection des vagabonds et autres mendiants qui réclamaient quelques sous à l’entrée de ces établissements en jouant de la guitare. L’instrument était aussi assimilé avec méfiance à la culture gitane. Bref, les débuts de la guitare en Espagne ne démarrèrent pas sous les plus heureux auspices.

Pourtant, elle réussit à s’introduire dans les milieux respectables qui n’appréciaient pas particulièrement le piano, le détestaient même carrément pour certains. En réaction, ils se tournèrent vers la guitare qui acquit progressivement une respectabilité certaine.

La guitare électrique, quant à elle, fit son apparition au siècle suivant. En 1920, un ingénieur américain, Lloyd Loar, qui travaillait pour le compte d’un grand fabricant d’instruments de musique (Gibson), eut cette idée en s’appuyant sur un amplificateur électronique, créé quelques années auparavant. Son employeur fut peu convaincu par cette guitare électrique. En réaction, Lloyd Loar quitta l’entreprise en 1924 avant de déposer un brevet dix ans plus tard.