Voici Éric Philippe : un graphiste visétois, spécialisé hard rock qui a conçu la pochette de l’album d'Helmut Lotti

Perfecto noir à boutons d’argent, cet habitant de Bassenge, près de Visé, est metal et hard rock jusqu’au bout de ses longs cheveux blonds en désordre. Son premier album, à treize ans, était de Deep Purple. Premier spectacle à dix-sept ans, en 1979, c’était AC/DC à Bilzen. Du temps du légendaire chanteur Bon Scott, décédé six mois plus tard. Un personnage totalement de l’univers Easy Rider. Si ce n’est qu’il ne roule pas à moto. Son truc, c’est la musique. Et ça l’a toujours été : “Je ne suis pas biker. Je ne suis pas musicien. Mais je fréquentais le milieu des festivals et je voulais travailler dans ce monde-là. Un jour, dans un magasin de disques de Liège, chez US Import, je me suis fixé sur les pochettes des disques. J’ai pensé : 'Voilà ce que j’ai envie de faire !' J’ai fait des études de graphisme, à une époque où les ordinateurs n’existaient pas. J’ai eu la chance d’être engagé immédiatement par une firme de disques. Ma première pochette était celle d’un groupe hard flamand, Ostrogoth. Aujourd’hui, je suis free lance. Je peux travailler pour un restaurant, faire le lettrage de camionnettes mais je continue à préférer les pochettes d’albums. ”

À lire aussi

Ce qui ramène au 1er avril et à Helmut Lotti : “Je le connaissais à peine, comme on connaît André Rieu. Pour moi, il était un interprète de chansons classiques et italiennes. Mais ça m’a quand même intrigué. Je connais les gens du Graspop. Je leur ai donné un coup de fil. Ils m’ont confirmé que ça n’était pas un poisson d’avril. Je suis allé sur le site du festival et là, horreur ! L’annonce du show de Helmut Lotti au Graspop empruntait le lettrage de Iron Maiden. Ça, pour moi, c’est quelque chose qui ne se fait pas ! J’ai vu que Helmut avait un site. J’ai tenté ma chance. Je lui ai écrit en me présentant comme un graphiste spécialiste de l’image metal. ”

Hellmut Lotti Goes Metal ©import

Grosse surprise : “Il m’a répondu dans l’heure ! À ma totale surprise, il connaissait mon travail ! En fait, son frère, grand connaisseur de metal, avait dans sa discographie plusieurs albums dont j’avais fait la pochette. Et le meilleur ami du frère de Helmut est le batteur du groupe Ostrogoth avec lequel j’ai beaucoup travaillé. ”

Dans cette première conversation, il fut question du festival d’Alcatraz, rendez-vous annuel des “metalleux”, à Courtrai. “Helmut me dit qu’il va y aller, mais c’est un secret. Il veut faire la surprise à un ami DJ et chanteur, et venir faire un titre avec lui. Et, ce jour-là, j’ai traversé la pelouse du festival avec Helmut, avec le directeur du festival et le batteur d’Ostrogoth. Nous étions quatre. J’ai pu mesurer l’ampleur du phénomène. Dans ce public d’un autre monde, tout le monde l’arrêtait pour un selfie, pour un autographe… Et, lui, il était disponible pour chacun. C’était extraordinaire. ”

Le lendemain du festival, le producteur d’Helmut Lotti, Piet Roelen, téléphonait à Éric Philippe : “Il me donnait carte blanche. Depuis, je vis une expérience super-amusante. J’assiste, en première ligne, au travail d’une équipe qui est hautement professionnelle à tous les niveaux. Les choix musicaux, le look, les concerts, la vente des disques… Avec un artiste qui est curieux, bourré d’humour, et qui a toujours l’envie de faire plaisir. Je fais partie d’un projet fantastique. C’est extrêmement motivant. ”

La grande question était de savoir si le public metal, quand même très pointu, serait prêt à accepter un “chanteur de chansons italiennes” : “Il est clair que beaucoup d’habitués du Graspop sont venus à son concert pour rigoler de lui. Mais après deux chansons, plus personne ne songeait à se moquer. Helmut est très intelligent… Ce jour-là, il est arrivé avec son costume du show classique. Y compris le nœud papillon. Il a commencé comme ça. Puis, il s’est déshabillé. T-shirt à tête de mort et pantalon de cuir. C’était génial. Musicalement, il ratisse très large, avec des morceaux que tout le monde connaît. J’ai adoré quand il reprend un tube d’Elvis avec une intro de Motorhead… J’entendais mes amis “metalleux” me dire : 'C’est incroyable, ce qui se passe ici !'”

→ Éric Philippe expose ses pochettes de disques et d’autres travaux au Centre culturel de Welkenraedt du 24 novembre au 9 décembre.