Quand les aides ménagères sont… des hommes: ils sont de plus en plus nombreux à se former pour travailler chez les particuliers

Le secteur du nettoyage a toujours été genré : rangement, nettoyage, soin du linge font partie du “care”, ce domaine d’expertise ultra majoritairement féminin. Peu valorisé, offrant un salaire minimum bas et toujours pas revalorisé (13.10€ à l’embauche), le travail d’auxiliaire ménager conduit surtout à du travail à temps partiel, souvent dévolu aux femmes. En 2020, 71 % étaient entre un temps plein et un mi-temps et 11 % occupaient moins d’un mi-temps.

Demande accrue de bras d’un côté, de travail de l’autre…

Mais c’est aussi un métier qui a l’avantage d’offrir une stabilité et de la flexibilité. Et de n’exiger aucune qualification particulière, juste une formation, gratuite pour les demandeurs d’emploi.

A Liège-Formation, une coordinatrice confirme que les hommes sont bien plus nombreux dans les formations de technicien de surface, nettoyeur de locaux (entreprises, grandes surfaces, …) mais que l’intérêt pour la formation d’aide ménagère en titres services augmente visiblement ces dernières années.

Le secteur étant en manque criant de main-d’œuvre, le recrutement s’ouvre largement et les hommes sans emploi y répondent, “Ils sont avant tout attirés par la facilité de commencer un travail”. Certains y sont poussés par leurs épouses, elles-mêmes aide ménagère. Le mari de Wafa n’y aurait jamais pensé tout seul : “Pour lui, ce n’était pas ouvert aux hommes”, souligne cette aide ménagère depuis 22 ans. Mohammed se forme, voit des portes se fermer devant son statut d’homme. Surtout, il avoue avoir surtout appris sur le tas. “C’est dur, on est toujours en mouvement, debout, à soulever, pousser, ou à se plier” : cela a été sa première constatation. Depuis, il met bien plus la main à la pâte à la maison…

Mais les accepte-t-on naturellement, comme on le fait d’une femme ? L’auxiliaire de ménage plonge de fait dans l’intimité du foyer, du linge, … “Cela coince encore parfois”, concède Elizabetta, employée d’une agence de titres-services. “Ce sont surtout les femmes chargées de famille qui montrent des hésitations. On nous demande plus de renseignements : la nationalité, l’expérience, le parcours. Pour d’autres, c’est non tout de suite”. En Hainaut, une autre employée souligne qu’elle a été étonnée : “Ce ne sont pas les dames les plus âgées qui refusent le plus ! Elles sont même fières de leur homme de ménage et s’en vantent auprès de leurs copines !”

En pratique, l’aide ménager accomplit les mêmes tâches qu’une aide ménagère. “Avec l’expérience, je repasse bien mieux, j’ai appris à plier le linge”, explique Jeremiah, un Polonais de 33 ans. “Je comprends que j’ai pu avoir des remarques, comme les collègues femmes sur des taches plus physiques parfois. Comme elles, on s’adapte.”

Plus original : chez Sandra de Woluwe-St-Lambert, Adela et Toto travaillent 2h et sont payés 4h ensemble. “En se partageant les taches, ils sont super efficaces, complémentaires, et cela ne dure que 2h”. Et si l’un est malade, l’autre travaille 4h. “Toto s’occupe du linge aussi bien qu’Adela des vitres”. Un couple de ménage ayant l’accord de son agence de titres-services.