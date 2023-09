Khiva, Boukhara et Samarcande: un triptyque mirifique en Ouzbékistan

Il en va de même à Tachkent où tout voyage en Ouzbékistan commence. Située au nord-est du pays, non loin de la frontière avec le Kazakhstan, la capitale est célèbre pour ses bazars dont celui de Chorsu, situé non loin de la médersa Koukeldach. Tachkent conserve aussi l’une des trois statues d’Amir Timur, plus connu sous le nom de Tamerlan (1320 ou 1336 – 1405), figure légendaire en Ouzbékistan et conquérant sanguinaire turco-mongol, à l’origine de la dynastie timouride. Jamais défait, on estime qu’il a passé par les armes entre un et dix-sept millions d’adversaires (soit 5 % de la population mondiale de l’époque), n’épargnant que les artistes et artisans locaux, pour peu qu’ils aillent s’installer à Samarcande.

De Tachkent, un vol pour Ourgentch, oasis située en bordure de l’Amou-Daria, nous permet ensuite d’atteindre le premier point fort du voyage : Khiva. Pour les caravaniers, cette ville était la dernière étape avant la traversée du désert en direction de la mer Caspienne. Au début du XVIe siècle, le Khanat de Khiva est fondé et se maintiendra, certes affaibli à partir de l’occupation tsariste en 1867, jusqu’en 1920 et le rattachement à la Russie bolchevique.

La cité intérieur de Khiva

À l’intérieur même de la ville est créée au Xe siècle l’Itchan Kala (“ cité intérieure” en turc), une formidable forteresse couvrant 26 hectares. La mosquée Djouma en est l’un de ses édifices les plus remarquables. Édifiée au Xe siècle et reconstruite en 1788, c’est un grand bâtiment en brique d’un étage avec un toit plat, soutenu par 212 colonnes en bois sur dix-sept rangées. Chaque colonne, ouvragée, est différente. Certaines d’entre elles ont été récupérées de la mosquée d’origine. Quant à la mosquée d’été, elle est connue pour son imposant iwan aux six colonnes imposantes ainsi que son plafond décoré et ses céramiques bleues. Du bastion Ak Cheikh Bobo (le Cheikh blanc), l’édifice le plus ancien de Khiva (XIIe siècle), on a une vue panoramique sur la vieille ville. L’édifice qui marque la ville est le minaret Kalta Minor (1852-1855) dont la construction fut interrompue à la mort de son commanditaire, le Khan Mohammed Amin, dont la médersa (école coranique) voisine porte le nom.

Vue générale de la vieille ville de Khiva, avec le minaret court. ©Jean Bernard

Si vous avez, comme nous, le temps d’approfondir la région, enfoncez-vous dans le désert de Kyzylkoum afin de visiter diverses forteresses du pays khorezmien que sont Ayaz-Kala et Toprak-Kala, aujourd’hui situées dans la région autonome du Karalpakstan. La construction d’Ayaz remonte au IVe siècle avant JC. De ses murailles, on aperçoit les ruines d’une autre forteresse, plus récente, qui fut sans doute aussi à l’origine un temple zoroastrien, religion dont on retrouve encore des traces dans l’Islam sunnite propre à l’Ouzbékistan.

La forteresse d'Ayaz-Kala, remontant au IVe siècle avant JC. ©Jean Bernard

Boukhara et ses tapis

Il est temps de prendre la route de Boukhara. Avec Khiva, la barre de la beauté était déjà haute. À Boukhara, on atteindra un degré supérieur. Elle aussi deux fois millénaire, Boukhara, dont le nom pourrait signifier en vieux turc “lieu fortuné”, était l’un des principaux carrefours commerciaux de la route de la soie. Et, vu le dynamisme de son commerce et de son artisanat actuellement, on peut dire que rien n’a changé. On vous épargnera les convoitises que cette oasis suscita à travers les temps pour passer directement aux édifices les plus importants de la ville, à commencer par… une synagogue, rappelant le rôle important joué par les juifs, seuls habilités à manipuler l’argent et à établir le cours des monnaies qui circulaient dans la ville. Ils développèrent une société particulière aujourd’hui quasiment disparue même si deux synagogues restent actives. Dès le Xe siècle, Boukhara fut le centre de l’Islam des Lumières, intimement lié à des personnalités comme le médecin Avicenne, le poète Roudaki ou le mathématicien al-Biruni. Pas moins de 140 monuments boukhariotes sont inscrits à l’Unesco, à commencer par la citadelle Ark, du XVIe siècle, bâtie sur les ruines d’une autre, du VIIe. La mosquée Bolo Haluz, la mosquée Magoki-Akari, construite sur les ruines d’un temple zoroastrien, le complexe Po-i-Kalon et son formidable minaret du XIIe siècle, de 48 mètres de haut, lequel servit aussi de tour de guet ou, de lieu d’où l’on jetait les bandits, après les avoir emballés dans un sac.

Le complexe Po-i-Kalon et son formidable minaret du XIIe siècle. ©Jean Bernard

La mosquée Kalon, aux proportions imposantes de 180 m sur 80, est la plus grande d’Asie Centrale. De très nombreuses médersas, toutes plus belles les unes que les autres, complètent ce rapide aperçu qu’on conclura avec le Tchor Minor, du XIXe siècle, aux quatre tours, toutes différentes, petit édifice qui constituait l’entrée d’une médersa dont il ne reste plus grand-chose aujourd’hui.

Portail d'une des médersas de Boukhara. ©Jean Bernard

Avant de quitter cette ville, pensez à faire un tour dans les coupoles marchandes et les bazars. Vous risquez bien d’attraper, comme nous, la fièvre acheteuse ! N’oubliez pas de marchander ! Les tapis se plient et tiennent dans un sac à dos.

Sur la route de Samarcande, un arrêt G’ijduvon s’impose pour ses céramiste : (l’autre centre de cet artisanat étant situé dans la vallée de la Ferghana, tout à l’est du pays, zone fertile où Kazakhstan et Kirghizistan se confondent (et où il est possible de faire du ski).

Ah ! Samarcande

En général, il faut au minimum deux jours pour visiter Samarcande. À l’issue du premier, vous vous dites que vous n’avez jamais rien vu d’aussi beau, pas même le Taj Mahal. Et au terme de la deuxième journée, vous avez l’impression que ce que vous venez de voir surpassait les beautés de la veille.

La visite classique commence par le mausolée de Gour Emir, érigé par Tamerlan en l’honneur de son petit-fils préféré, et où il repose lui-même, suivi du Régistan. Carrefour des routes commerciales, Samarcande, depuis sa fondation par les Sogdiens au premier millénaire avant notre ère, fut aussi celui des cultures et des religions, un esprit d’ouverture que ses habitants ont conservé jusqu’à nos jours.

Les Sogdiens contrôleront la plupart des caravansérails sur la route de la soie, de la Chine à l’empire Byzantin. De cette époque pré-Islam sont conservées des peintures, notamment celle dite “des ambassadeurs” (VIe siècle) à voir dans le musée d’Afrassiab.

On l’a dit, Samarcande doit sa période la plus faste à Tamerlan et à la dynastie timouride qui en découla. Le conquérant ramena dans la ville la dépouille du prophète Daniel dont le tombeau se visite. Le petit-fils de Tamerlan, le prince et astronome Ulugh Beg, fit construire un observatoire dont on a retrouvé les fondations au milieu du XXe siècle. Ses travaux et ceux de son équipe scientifique sont considérés parmi les plus précis de leur temps.

Le Régistan est une vaste place entourée de trois médersas : Ulugh Beg (1417-1420) ; lui faisant face, Cher Dor (1619-1635) ou “Porte des lions” ; dans le fond Tilla-Qari, “couverte d’or” (1647-1659). Des pages entières seraient nécessaires à la description du lieu.

Intérieur de la mosquée de Tilla-Kari. ©Jean Bernard

Et que dire de la nécropole Chah e Zindeh, située sur le site archéologique d’Afrassiab, si ce n’est que cet ensemble de mausolées et de mosquées construits aux XIVe et XVe siècle nous paraît être le plus bel endroit que nous ayons jamais vu. Les mausolées les plus remarquables, mais tous le sont, sont ceux de Touman Aka (1405) et de Koutloug Aka (1361), deux des épouses de Tamerlan, avec leurs façades richement décorées de céramiques émaillées et sculptées, briques émaillées, inscriptions calligraphiques en arabe et en persan, dessins floraux et géométriques. Sublime !

Une infime partie de la nécropole Chah e Zindeh. ©Jean Bernard

Et, avec tout ça, nous n’avons même pas évoqué les problèmes que le pays a à résoudre, en particulier ceux liés à la catastrophe écologique qu’est la disparition de la mer d’Aral, victime de l’irrigation irréfléchie de ces deux fleuves, l’Amou-Daria et du Syr-Daria, à l’époque soviétique, quand fut imposée la culture du coton, très gourmande en eau. Aujourd’hui, l’Ouzbékistan mise sur la culture fruitière, moins “soiffarde”, tandis que ses chercheurs tentent de mettre au point un coton pouvant se développer sans grand apport d’eau.