Les objets ont une histoire : ouvrir une canette à l’aide d’un ouvre-boîte !

En réalité, dans de nombreux ménages, la canette est complémentaire, on ne l’oppose pas vraiment à la bouteille. Même si la bouteille a longtemps résisté. Ce n’est, en effet, qu’à partir de 1980 que les foyers adoptèrent vraiment la canette, dans un premier temps principalement pour boire des sodas et des bières. D’autres boissons ont suivi mais certaines ne parviennent pas à s’imposer. C’est ainsi que très peu d’entre nous sont tentés par le vin en canette, présent sur le marché depuis quelques années et qui constitue surtout un produit d’appel pour les jeunes.

La canette en acier a vu le jour en 1930 en Allemagne. Elle contenait de la bière et fut commercialisée par la brasserie de Schmalbach, un géant de la bière, repris aujourd’hui par un groupe américain et qui possède toujours plusieurs sites de production en Europe. Cette première canette comprenait trois parties et se présentait en forme de bouteille.

Cinq ans plus tard (1935), la toute première canette à tête plate voit le jour aux États-Unis. Elle est en fer blanc et s’ouvre avec… un ouvre-boîte qui perce deux petits trous par lesquels on boit le liquide. Elle fut produite par les usines de l’American Can Compagny. Au début, on l’appelait “tin can”, ce qui signifie boîte en fer blanc mais, rapidement, on la désigna plus simplement sous le nom de can, canette en français.

Dès 1958, le fer blanc est abandonné au profit de l’aluminium. Celui-ci présente plusieurs avantages : il est très léger, résistant et n’altère pas le goût. De plus, la fermeture est totalement hermétique, donc le liquide est mieux préservé tout en étant parfaitement protégé des UV.

Mais la canette en aluminium n’est pas parfaite. En effet, en 1992, une étude scientifique indiqua que le taux d’aluminium retrouvé dans le liquide des canettes était cinq fois supérieur à la normale. Et on soupçonnait l’aluminium de propager la maladie d’Alzheimer. Rien que ça… Pour éviter que le liquide soit en contact direct avec l’aluminium, les fabricants trouvèrent la parade en posant un film alimentaire sur la paroi intérieure de la canette. Mais ce film contenait du Bisphénol A considéré comme un perturbateur endocrinien. Raison pour laquelle, il fut retiré par de nombreux industriels dès 2010. Mais le film subsiste bien entendu.

Revenons-en à l’ouverture de la canette. L’ouvre-boîte n’était pas aisé et on se pencha sur un système plus simple. C’est ainsi qu’un couvercle à ouverture facile apparut en 1963 avec une languette en métal qui se détachait de la boîte. C’est un garçon de ferme américain, Ermal Fraze, qui eut cette idée. Problème, les languettes en métal étaient souvent abandonnées sur la voie publique ou sur les plages. Ce n’est qu’en 1976 qu’un certain Daniel Cudzik, employé de Reynolds Metal Compagny imagina un système qui permettait à la languette de rester attachée à la boîte après l’ouverture.

Autre avantage de la canette : elle est écologiquement très bien cotée par rapport au verre et surtout au plastique. Le verre est recyclable à 100 %. L’aluminium aussi mais plus facilement. En effet, sur une canette, il n’y a pas de bouchon, ni d’étiquette. On a calculé que le recyclage des canettes permet de diminuer de moitié les émissions de CO2. Tout simplement parce que, lorsqu’une grande quantité d’objets est recyclée, on fabrique moins de produits pour en récréer de nouveaux. Un pays est champion dans le recyclage des canettes : l’Allemagne avec 98,5 % de canettes recyclées. Il faut dire qu’outre-Rhin, les canettes sont consignées. L’idée suit son petit bonhomme de chemin chez nous.

L’évolution de la canette avec ses formes diverses et ses designs multiples (canettes pour célébrer des événements sportifs notamment) a vu naître de nombreuses collections de canettes. Ces collectionneurs s’appellent tout simplement canettophiles. Certains possèdent plus de 10 000 pièces.