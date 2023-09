Comment réussir la culture des pivoines, appréciées des amateurs de belles fleurs

Afin de répondre à cette question, dans un premier temps, faisons la distinction entre les pivoines herbacées et les pivoines arbustives. Les pivoines herbacées, les plus courantes dans nos jardins, forment des touffes de tiges souples qui disparaissent durant la mauvaise saison. Ce sont des vivaces très rustiques qui fleurissent entre début mai et mi-juin en fonction des variétés. La floraison abondante dure une quinzaine de jours. Quant aux pivoines arbustives, elles possèdent des tiges ligneuses et peuvent atteindre 1,5 à 2 m de hauteur ; ce qui leur confère un aspect arbustif. Leur croissance est très lente.

Exposition sans social brûlant

Les pivoines, herbacées ou arbustives, doivent être plantées dans un sol profond, riche en matières organiques et très bien drainé. Une des premières causes d’échec dans la culture des pivoines est la plantation dans une terre qui garde une forte humidité, surtout durant l’hiver : la souche pourrit alors rapidement. Si notre terre est lourde, argileuse il faudra lui apporter une bonne dose d’humus tandis que le drainage sera assuré par de la pierre de lave de granulométrie moyenne ou des billes d’argile. Et pour leur exposition ? Toutes les pivoines apprécient une exposition ensoleillée mais sans soleil brûlant qui pourrait griller le feuillage durant les fortes chaleurs estivales.

Plantation entre octobre et mars

La meilleure période pour planter des pivoines au jardin se situe entre octobre et mars, en dehors des périodes de gel. Si nous achetons des variétés herbacées à racines nues, ces dernières doivent être bien étalées dans le trou de plantation, sans les casser. Il est aussi important de veiller à ce que les gros bourgeons situés au sommet des racines soient à fleur de terre, au plus enterrés sous 2-3 cm de substrat. Si nous plantons les racines trop profondément, la plante produira beaucoup de feuilles et peu ou pas de fleurs. Il faudra également bien réfléchir avant de planter nos précieuses plantes : les pivoines n’aiment pas du tout les déménagements ! Une fois plantée au jardin, il faudra généralement attendre deux, trois ans avant de la voir fleurir, le temps que le végétal s’installe dans son nouvel environnement et développe ses épaisses racines. Chaque pied de pivoine herbacée doit être espacé de son voisin de 70-80 cm.

Le lis de Guernesey ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : le lis de Guernesey

Cette superbe bulbeuse, aussi appelée lis de Jersey, est originaire d’Afrique du Sud. Son nom scientifique est Nerine bowdenii et sa famille botanique est celle des Amaryllidacées. Le bulbe est assez gros (4-5 cm de diamètre) et possède un long col. La plantation des bulbes se fait idéalement au printemps. Les bulbes seront placés à 10 cm de profondeur avec une distance entre chacun d’entre eux de 8-10 cm. Pour un bel effet, il est conseillé de planter par groupe de cinq à sept bulbes. Les nérines ne demandent pas un sol riche mais plutôt sableux voire légèrement rocailleux ; donc, très bien drainé. Cette espèce aime le plein soleil. Les fleurs apparaissent tardivement, en septembre-octobre. Elles sont présentées en ombelles se composant de cinq à dix fleurs, au sommet d’une tige de 40-45 cm de hauteur. Que dire du feuillage ? Les feuilles du lis de Guernesey sont semi-persistantes, mesurent 20-30 cm de longueur et apparaissent après la floraison. Elles disparaîtront à la fin du printemps, période à partir de laquelle la plante entre en dormance et va reconstituer ses réserves pour pouvoir fleurir à l’automne. La Nerine bowdenii pousse dans les régions montagneuses d’Afrique du Sud ce qui lui permet de résister à des températures hivernales de -10 à -12°C. À noter que cette très belle espèce peut aussi être cultivée en pot empli d’un mélange de terre de jardin, de terreau et de sable.

Loir gris ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : mignon le loir gris

Ce petit rongeur est assez répandu dans de nombreuses régions et vit parfois dans les combles de nos habitations. De la famille des Gliridés, le loir gris (Glis glis) mesure entre 15 et 20 cm, longueur à laquelle il faut ajouter sa queue touffue qui peut atteindre 12 à 18 cm. Belle petite bête ! Le loir gris ou loir commun pèse de 100 à 200 g. Son pelage est gris, plutôt brun sur les côtés tandis que son ventre et ses joues sont blancs. Sa belle petite tête aux grands yeux est surmontée de deux petites oreilles bien rondes. Si on l’observe de près, on remarquera que son museau est pourvu de moustaches, plus exactement des vibrisses, qui permettent à l’animal de détecter les obstacles dans l’obscurité. Le loir gris est un mammifère aux mœurs essentiellement nocturnes. Autre aspect étonnant de l’animal : le dessous de ses pattes est recouvert d’une “matière” quelque peu gluante qui permet au loir de se déplacer sur des espaces verticaux ! Si le loir gris se promène en émettant une sorte de grognement, il siffle ou pousse des cris très aigus quand un prédateur arrive dans sa zone : il prévient ainsi ses congénères du danger. Notons que l’animal hiberne tout l’hiver. Sa nourriture ? Majoritairement des graines et des fruits secs mais il ne dédaigne pas les pommes, les poires, les figues, etc. ainsi que les limaces, des cloportes, certains insectes et même des oisillons tombés du nid mais c’est rarissime.

L’aubergine fait partie de la famille des Solanacées ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

L’aubergine fait partie de la famille des Solanacées, comme la tomate et la pomme de terre mais aussi la très toxique belladone. Originaire d’Inde, elle est arrivée en Europe qu’au Xe siècle. Et à cette époque, elle avait très mauvaise réputation ; d’ailleurs, on la surnommait “pomme malsaine” ? En fait, les gens étaient persuadés que l’aubergine contenait un violent poison. Et pour la cultiver ? L’aubergine aime surtout la chaleur. Et ne craignant pas les températures élevées, soulignons que les nuits à plus de 20°C favorisent sa croissance et la fructification. OK ! Mais attention, c’est aussi une soiffarde !