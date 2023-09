Grace de Monaco, la reine Paola, Jackie Kennedy: les amours princiers de Gabrielle Chanel

À ce jour, il est le plus grand musée d’arts décoratifs au monde. Jusqu’au 24 janvier 2024, le musée présentera l’exposition « Gabrielle Chanel. Fashion manifesto ». Chanel, c’est un style inimitable qui est né de la création de Gabrielle Chasnel dite ensuite Coco Chanel, décédée en 1971. Elle mit au goût du jour un style totalement révolutionnaire dans la garde robe des femmes avec des coupes plus amples et le travail de textiles comme le jersey.

Née à Saumur, elle apprend la couture à l’école et au pensionnat. Sa rencontre avec le riche Étienne Balsan lui ouvre les portes d’un autre monde. Elle apprend les codes de la bonne société et joue à la châtelaine sur le domaine de Royallieu. C’est par l’intermédiaire de Balsan qu’elle fait la connaissance d’Arthur Capel dit Boy. Riche hommes d’affaires et joueur de polo, il est son amant pendant neuf ans et son bailleur de fonds lui permettant d’ouvrir une maison de couture rue Cambon à Paris et des boutiques au gré des saisons à Deauville et Biarritz. Boy Capel qui s’était marié en 1918, perd la vie en 1919 dans un accident de la route.

Gabrielle Chanel s’installe ensuite dans le vaste Hôtel de Rohan-Montbazon rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris qu’elle décore à grands frais. C’est dans la capitale française que Chanel rencontre en 1920 le grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie. Il est le petit-fils du tsar Alexandre II, fils du grand-duc Paul (fusillé lors de la révolution russe) et de la princesse Alexandra de Grèce qui meurt en le mettant au monde prématurément après une chute. En 1916, il fait partie du groupe qui assassine Raspoutine.

Sa sœur, la grande-duchesse Maria, divorcée du prince Guillaume de Suède, est devenue amie avec Coco Chanel et lui donne l’idée d’une collection « russe » avec des broderies traditionnelles. C’est le grand-duc Dimitri qui insuffle, quant à lui, l’idée du flacon du parfum « Chanel n°5 », s’inspirant des flasques de vodka de la garde impériale. Le grand-duc quittera Chanel et épousa en 1926 une riche héritière américaine Audrey Emery avec qui il eut un fils Paul qui devint plus tard maire de Palm Beach en Floride. Dimitri de Russie mourut en 1942 de la tuberculose.

En 1924, nouvel amour au sein de l’aristocratie britannique cette fois-ci. Coco Chanel fréquente Hugh Grosvenor, second duc de Westminster, l’une des plus grandes fortunes d’Angleterre. Ensemble, ils courent les mondanités et les courses hippiques. C’est le duc qui incite Chanel à faire construire sa villa La Pausa à Roquebrune-Cap-Martin. Il en finance d’ailleurs les travaux. Lui-même a fait édifier en 1911 le château de Woolsack à Mimizan dans les Landes sur les bords du lac d’Aureilhan. Chanel y séjourne régulièrement pendant les six ans que dure leur relation sentimentale.

Pendant ces années auprès du duc de Westminster, Chanel s’inspire des tenues bien british du duc : vestes en tweed, chandails, pelisses pour ses nouvelles créations. La relation prend fin avec le troisième mariage du duc en 1930.

Depuis 1924, Chanel s’est aussi lancée dans la création de bijoux qui sont encore aujourd’hui la marque de fabrique de la maison de couture. Les aristocrates Étienne de Beaumont et le duc italien Fulco di Verdura s’associent avec elle pour développer ces célèbres sautoirs et longs colliers de perles de fantaisie.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Coco Chanel habite une suite à l’hôtel Ritz à Paris situé place Vendôme. Il est réquisitionné pour devenir le quartier général de la Luftwaffe. Mais Chanel continue à y résider avec son nouvel amant l’attaché militaire à l’ambassade d’Allemagne le baron Hans Gunther von Dincklage dit Spatz. À la Libération, Chanel est brièvement arrêtée. On lui reproche ses accointances avec le régime nazi et d’avoir collaboré. Des documents prouvent en effet qu’elle a été recrutée comme espionne sous le code « Westminster » du nom de son ancien amour. Elle aurait été chargée de faire passer un message au Premier Ministre Winston Churchill pour négocier une paix séparée, par l’intermédiaire de son amant, le baron von Dinckage. Mais l’opération baptisée « Chapeau de couture » ne se concrétisa pas. Entendue quelques heures, Chanel fut libérée, dit-on, sur ordre de Winston Churchill, ami intime du duc de Westminster.

L’exposition à Londres a permis de faire sortir de l’ombre d’autres documents sur cette période trouble de Chanel. Le Victoria & Albert Museum indique que Chanel (selon des documents récemment mis à jour) aurait aussi été impliquée dans la résistance française de 1943 à 1944.

Jusqu’à sa mort et avec des hauts et des bas financiers de sa maison de couture, devant faire face aussi aux assauts des maisons concurrentes telles que Givenchy, Saint-Laurent et Dior, Coco Chanel continua avec son style bien à elle. Elle compta parmi ses clientes de nombreuses altesses comme la princesse Grace de Monaco, la reine Paola alors princesse de Liège, la princesse Lilian de Réthy, la duchesse de Windsor ou encore la baronne Marie Hélène de Rothschild. Jackie Kennedy portait l’un de ses tailleurs le jour de l’assassinat de son époux à Dallas.