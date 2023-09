Les raisons de se ressourcer à Bad Wildungen, plus grand parc thermal d’Europe

Le pouvoir naturel de l’eau

L’eau curative contenant de nombreux oligo-éléments et minéraux est l’un des remèdes naturels les plus anciens pour prévenir et soulager diverses maladies en favorisant naturellement notre bien-être et notre santé. Chacune des 15 sources curatives de Bad Wildungen est unique dans sa composition et c’est pourquoi ses utilisations sont si diverses.

Ces 15 sources thermales sont toutes publiques, un très beau parcours de 16 kilomètres, à pied ou à vélo, en détaille 11 dans des bois et lieux tous plus magiques les uns que les autres. Chaque source a sa place très particulière : qu’il s’agisse d’un robinet dans la forêt tranquille d’Helenental, d’un pavillon de source entre les prairies verdoyantes du parc thermal ou dans le silence de la Wandelhalle. Une découverte avec dégustation libre pour profiter non seulement du pouvoir curatif de l’eau, mais aussi du cadre relaxant et naturellement magnifique encadrant chaque source.

Un petit pavillon abrite chacune des sources thermales cachées ci et là en pleine nature ©Caroline Vanbossel

Le plus grand parc thermal d’Europe

Ce parc thermal exceptionnel impressionne par sa taille avec une superficie de 50 hectares et une longueur d’environ 7,5 km. Il relie la ville de santé et de bien-être de Bad Wildungen au centre de santé de Reinhardshausen. Une promenade tranquille montre la diversité naturelle du parc thermal, en découvrant les nombreuses sources thermales, en admirant des espèces d’arbres spéciales telles que le séquoia, en se reposant en plein air sur l’un des bancs ou des chaises longues du parc pour écouter la vie des oiseaux.

L’emplacement du parc est également attrayant : il est parallèle au centre urbain, vous pouvez donc simplement aller de temps en temps au centre historique piétonnier de la ville pour prendre un café et vous promener. Souvent utilisés pour la marche ou le jogging, les parcours de terrain aident ceux qui souhaitent se remettre en forme à avancer en découvrant leurs propres limites.

Une promenade dans les rues étroites de la vieille ville ressemble à un voyage dans le temps. De jolies maisons à colombages avec des détails artistiques et des angles tordus dégagent une atmosphère nostalgique. L’architecture est fascinante et donne un aperçu des temps passés : une ancienne ville qui se développe très lentement, des bâtiments hauts et colorés, l’étroitesse des rues sinueuses et un aménagement urbain qui préserve le cœur historique et ancestral de Bad Wildungen.

Château de Friedrichstein

Ce splendide château domine la colline en face d’Altwildungen, qui était une ville indépendante jusqu’en 1940. Au Moyen Âge, il y avait un château fortifié à cet emplacement, qui fut transformé en style baroque au XVIIe siècle. Après une histoire mouvementée, le château a été rénové dès 1976 et abrite un musée de la chasse et d’histoire militaire ainsi que des salles événementielles tout en offrant un panorama circulaire complet sur cette magnifique ville thermale.

Bad Wildungen et ses 15 sources thermales, une ville paisible très agréable à découvrir, plus surprenante que Baden Baden, moins commerciale mais tellement reposante.