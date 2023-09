Les sexshops ne sont plus tabous : un Belge sur deux en a déjà poussé la porte !

La moitié de la population ? D’après une enquête conduite par iVOX à la demande de Babylon Loveshop. Un ratio conséquent dans ce domaine “touchy” mais de moins en moins tabou, surtout que le pourcentage pourrait bientôt augmenter : 13 % aimeraient, eux aussi, sauter le pas. Ce qui les freine en premier : à 41 %, l’absence d’intérêt ou de besoin ; à 28 % le malaise à entrer dans un lieu tel que ceux-là et à 26 % l’absence de sexshop proche. 22 % des répondants indiquent quant à eux qu’ils peuvent acheter les produits en ligne et n’ont donc pas besoin de se rendre dans un magasin.

La sexualité, moins tabou, plus ludique

Il faut dire que l’approche des choses intimes s’est transformée vers une sexualité positive, plus libérée et plus inclusive, les rendant bien moins tabous. Le sexe est aussi progressivement sorti des alcôves et du fief très masculin où il était cantonné pour devenir espace politique de contestation, empowerment, plaisir au féminin mais aussi simplement pour toutes et tous un moyen de bien-être et de jeu…

Les mentalités avaient évolué positivement… restait à apporter de la nouveauté dans l’approche commerciale ! Dont acte : la sextech, l’industrie des sextoys, a véritablement permis de populariser ces joujoux pour adultes avec des technologies innovantes, des design délaissant le côté glauque du godemiché en plastique moulé et des vibros agressifs. Sont apparues aussi des gammes pour couples qui forment désormais les plus grosses ventes des acteurs du secteur, surtout depuis le Covid. Ces développements et l’augmentation de la demande a boosté la vente à distance, rapide mais surtout discrète. Les Belges achètent ainsi leurs sextoys principalement “en ligne”, dans 46 % des cas.

Les boutiques arrivent en deuxième position (31 %) devant la vente à domicile (11 %) et les salons érotiques (8 %). Ces trois derniers lieux offrant sans exception un accueil et une expertise, un véritable atout concernant l’univers du plaisir, mal connu et dont on parle encore peu entre proches. Alors que tout le monde a des tas de questions sur le sujet ! Ce que confirme Maxime Figula, directeur du marketing de Babylon Loveshop : “Notre magasin en ligne conserve une très grande popularité, mais la gêne qui empêchait certains d’entrer physiquement dans un sexshop tend à s’atténuer. Nous préparons même l’ouverture d’une nouvelle boutique en Belgique. Ce sera déjà la septième !”

”On répond à toutes les questions “

Le Babylon Loveshop près de Tournai. ©DR

Même si les explications complètes des magasins en ligne sont intéressantes, le rapport humain et les questions sont très importantes dans ce domaine pour trouver chaussure à son pied ! “Notre personnel est formé pour répondre à n’importe quel type de question et en toute simplicité. Certains viennent pour leur premier sextoy. D’autres pour s’informer à propos des pratiques BDSM”, commente le directeur. “Nous avons aussi des clientes qui rencontrent des difficultés lors des pénétrations, par exemple, et recherchent un moyen de pouvoir mieux profiter de leur vie sexuelle.

Avec ses vastes boutiques facilement accessibles en voiture car installées dans le zoning commercial de villes petites ou moyennes comme Froyennes (Tournai), Mons, Roulers, Babylone Loveshops s’offre une zone de chalandise potentielle conséquente et offre une proximité réservée la plupart du temps aux habitants des grandes villes. “Toutes les nouveautés sont présentes présentées de façon agréable et en zones distinctes. Nos loveshops sont faits pour tout le monde : tant les femmes que les couples, célibataires, étudiants ou retraités, hétéros ou pas, fans de BDSM ou de romcom, personnes affichant une taille XS ou 5XL, aux curieux…”, sourit Maxime Figula.