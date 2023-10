Kiwis chez nous : plantons en automne

Le kiwi (Actinidia chinensis ou Actinidia deliciosa) fait partie de la famille des Actinidiacées. Il est communément appelé “souris végétale” ou “groseille de Chine”. Cette liane originaire de Chine est de croissance rapide, parfois près de 3 m par an dans de bonnes conditions. Sa rusticité est excellente puisqu’elle supporte des températures de -15°C. Seules les gelées tardives peuvent faire des dégâts étant donné que les bourgeons en phase de développement gèlent dès -5°C. La floraison a lieu en juin-juillet et est blanche à blanc crème.

Une exposition ensoleillée est indispensable

Si vous souhaitez implanter un actinidier dans votre jardin, la meilleure période de plantation c’est l’automne, en octobre-novembre. En Ardenne, il est préférable d’attendre le printemps. Une exposition ensoleillée, chaude est indispensable : les endroits battus par les vents du nord ou de l’est sont à proscrire. Comme cette liane peut devenir imposante – elle atteint dans d’excellentes conditions de culture 6 m de hauteur pour une envergure de 4-5 m – il faudra lui trouver un support solide. Il est possible d’opter pour une grande pergola ou, mieux encore, pour un grand arbre en fin de vie. Il est également envisageable de la palisser le long d’un mur exposé plein sud.

Optons pour des kiwis autofertiles

Durant de nombreuses années, il était conseillé de planter un pied mâle pour polliniser de un à six pieds femelles puisque l’actinidier est une plante dioïque. À l’heure actuelle, de plus en plus de jardiniers optent pour des kiwis autofertiles. La principale raison : un gain de place. Chaque pied doit être espacé de 3 à 4 m avec un excellent paillage sur le sol pour garder l’humidité. La première récolte aura lieu quatre à cinq ans après la plantation. Les variétés les plus intéressantes, les autofertiles, sont : “Jenny”, “Solissimo” ou encore “Solo”. Si vous avez suffisamment d’espace, vous pouvez planter un pied mâle comme “Tomuri” et quelques pieds femelles dont la plus célèbre est sans aucun doute “Hayward”.

Vous voulez sortir un peu des sentiers battus ? Vous pouvez planter au jardin des kiwaï ou kiwi de Sibérie. Les petits fruits n’ont pas besoin d’être pelés et sont encore plus riches en vitamine C que le kiwi classique. Leur chair est absolument délicieuse.

La plante de la semaine : l'herbe aux poumons

La pulmonaire commune (Pulmonaria officinalis) a été largement plantée dans les jardins de curé il y a quelques décennies; elle est quasiment tombée dans l’oubli malgré ses nombreuses qualités. Son feuillage vert foncé est rugueux, couvert de poils raides. Les feuilles parsemées de taches très claires lui ont donné un aspect particulier d’où son surnom d’herbe aux poumons. De la famille des Boraginacées, bien vivace et très rustique, la pulmonaire commune ne dépasse guère les 30 cm de hauteur. Elle se propage lentement par ses rhizomes mais ne devient jamais envahissante. Adepte de la mi-ombre, cette plante fleurit au printemps, de mars à mai. Ses fleurs s’ouvrent roses avant de virer au violacé puis au bleu. Elles sont attractives pour les abeilles (de ruche ou solitaires) et les bourdons. Si vous recherchez des variétés un peu spéciales de la pulmonaire commune, vous pouvez vous orienter vers “Sissinghurst White” aux fleurs d’un blanc pur, “White Wings” avec ses fleurs blanches à centre rose ou encore “Cambridge Blue” bleu clair légèrement rosé. Plus originale encore est la Pulmonaria rubra avec ses belles fleurs rouges. La pulmonaire saupoudrée aux longues feuilles (Pulmonaria saccharata) est peu connue et il faut souvent parcourir les foires aux plantes pour la trouver. Le feuillage est bien persistant. Vous voulez éclairer un coin ombragé ? Pensez à ces plantes d’une beauté indéniable.